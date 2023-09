Frank Rubio garante novo recorde de permanência no espaço

Os voos espaciais nos EUA têm um novo recordista. O astronauta da NASA Frank Rubio é o protagonista ao ter ultrapassado o “colega” Mark Vande Hei no maior período de tempo seguido passado no espaço.

Frank Rubio está numa missão de mais de um ano a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS na sigla original) e, esta terça feira, superou o recorde de 355 dias do astronauta Mark Vande Hei como o voo espacial mais longo de um norte-americano.

A NASA transmitiu a “passagem de testemunho” entre os dois astronautas e partilhou o momento nas redes sociais. Quando regressar à Terra, no final deste mês, o astronauta recordista terá passado 371 dias no espaço. Com a sua estadia no laboratório orbital vai ajudar a estudar como o corpo humano reage à microgravidade por longos períodos, contribuindo para a recolha de informação para futuras missões no espaço profundo.

Frank Rubio ingressou na turma de candidatos a astronautas da NASA em 2017. Seguiu em direção à ISS, a bordo da Soyuz MS-22, a 21 de setembro de 2022. Desde que está na morada espacial já assistiu à chegada e partida de várias tripulações, nomeadamente da Crew-7, lançada a 26 de agosto último.

Poucos dias depois, o astronauta recordista disse adeus a Stephen Bowen, Warren “Woody” Hoburg, AlNeyadi e Andre Fedyaevà, da Crew-6, que durante os 184 dias que permaneceram na ISS, somaram 126.937.478 quilómetros, completando 2.976 órbitas em redor da Terra.