França quer cooperação no domínio da geminação de escolas

A República Francesa manifestou, esta quinta-feira, interesse em desenvolver uma parceria com Angola no domínio da geminação de escolas.

Esta pretensão foi apresentada pelo Director da Agência France Education Internacional (FEI) durante uma visita que a Ministra da Educação, Luísa Grilo, efetuou às instalações daquela agência, situada no Centro Internacional de Estudos Pedagógicos (CIEP), em Sevres, adstrito ao Ministério da Educação de França.

A cooperação permitirá realizar o intercâmbio entre professores, alunos e gestores de escolas angolanas e francesas nos domínios das línguas.

Outras áreas de possível cooperação são a supervisão pedagógica e a pilotagem do sistema educativo.

Na ocasião, Luísa Grilo referiu-se aos projectos de cooperação em curso no país, como os liceus Eiffel, o Projecto de Apoio à Formação Agrícola e Rural (PAFAR), bem como o Apoio ao Desenvolvimento do Ensino da Língua Francesa (ADELFA), tendo manifestado satisfação pelo estado de execução dos mesmos.

A ministra da Educação manifestou grande expectativa pelo início da construção de dois novos liceus Eiffel nas províncias do Huambo e do Moxico, com o apoio da Total Energies.

A Ministra da Educação encontra-se em Paris a participar na 42.ª Sessão da Conferência Geral da Unesco, e esteve acompanhada pela secretária de Estado para as Relações Exteriores, Esmeralda Mendonça, e pela Embaixadora de Angola em França, Guilhermina Prata.ART