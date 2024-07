França: Primeiras estimativas dão vitória ao partido Frente Nacional

As primeiras estimativas das eleições legislativas dão vitória ao partido de extrema-direita Frente Nacional- Rassemblement National- com 33,20%% dos votos, seguido da aliança de esquerda ‘Nova Frente Popular’ com 28,1% e a lista presidencial ‘Ensemble’ obteve 20,3%.

De acordo com as primeiras estimativas avançadas pela imprensa francesa, o partido de extrema-direita União Nacional (Rassemblement National) venceu a primeira volta das legislativas com 33,50 % dos votos.

A aliança de esquerda ‘Nova Frente Popular’ obteve 28,1%, a lista presidencial ‘Ensemble’ ficou-se pelos 20,3%, a direita e os Republicanos ficaram-se pelos 10 %:

Os franceses foram chamados às urnas este domingo para a primeira volta das eleições legislativas antecipadas, uma votação surpresa que provocou rápidas reviravoltas e uma polarização acrescida do panorama político francês.

A taxa de participação na primeira volta das eleições legislativas antecipadas deste domingo, 30 de Junho, atinge os 59,39% às 17h00, locais, ou seja, mais 20 pontos percentuais que na primeira volta em 2022 à mesma hora.

O instituto de sondagens Ipsos Talan estima que a participação final será de 65,8%.