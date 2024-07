França: Presidente pede a forças republicanas uma maioria sólida

O presidente Emmanuel Macron pede que as forças republicanas construam uma maioria sólida no parlamento, antes de nomear novo primeiro-ministro, o que segundo ele “poderia levar algum tempo”. O chefe de Estado exprimia-se na imprensa regional nesta quarta-feira, e isto, pela primeira vez, desde as eleições legislativas de domingo, 7 de Julho.

Numa carta publicada nesta quarta-feira, 10 de Julho, na imprensa regional o chefe de Estado francês, ausente nos Estados Unidos para a cimeira da NATO, alega que ninguém venceu o escrutínio e que nenhuma maioria acabou por se impor no hemiciclo, perante os três blocos principais.

Emmanuel Macron alega deixar algum tempo às forças políticas republicanas para buscarem consensos. Daqui até lá o governo actual continuará em funções.

O presidente francês alega que apenas as forças republicanas representam uma maioria absoluta no hemiciclo.

A coligação de esquerda foi a mais votada, seguida pela aliança presidencial, e depois a União Nacional.

E isto enquanto a direita tradicional manteve apenas cerca de 60 deputados, muito longe dos três primeiros blocos.

Macron apela a que “o conjunto de forças políticas que se identificam com as instituições da república: o Estado de direito, o parlamentarismo, a defesa da construção europeia e da independência francesa encetem um dálogo visando a obtenção de uma maioria sólida, necessariamente plural para o país.”