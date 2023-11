França e Alemanha intensificam esforços para alcançar acordo sobre regras fiscais na UE

A França e a Alemanha estão a intensificar os esforços para encontrar um entendimento conjunto sobre novas regras fiscais que possam servir de base para um acordo sobre a regras fiscais no seio da União Europeia até ao final do ano, disse o ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire .

Le Maire disse que era essencial ter um acordo até ao final do ano, afirmando que “toda a credibilidade da UE está em jogo”.

O ministro das Finanças alemão, Lindner, falando pouco depois do ministro francês, disse que foram feitos progressos substanciais e que está mais optimista quanto a alcançar um acordo político este ano, embora tenha acrescentado que é necessário muito mais trabalho.

“Uma iniciativa franco-alemã poderia levar a um entendimento mútuo entre todos os Estados-membros”, disse o ministro alemão. “Agora trata-se de números, não apenas de instrumentos.”

As regras orçamentais que limitam a dívida e os défices que vinculam as economias da zona euro foram suspensas durante a pandemia de Covid e a crise energética para permitir aos governos margem de manobra nas despesas. Elas voltam a vigorar em 1º de janeiro 2024, mas as capitais querem implementar uma reforma legislativa antes das eleições para o parlamento da UE, em junho.

A Comissão Europeia, o braço executivo da UE, propôs em Abril dar mais flexibilidade aos Estados-Membros para decidirem as suas trajectórias de ajustamento da dívida, reforçando simultaneamente os controlos das metas acordadas. No entanto, o progresso revelou-se difícil, uma vez que um grupo de países liderados pela Alemanha tem receio de dar demasiada liberdade a governos que no passado tiveram dificuldades para controlar a despesa pública.

A Espanha, que detém a presidência rotativa da UE, apresentou um novo documento de compromisso, ou a chamada zona de aterragem. Uma adição é que os projectos relacionados com os empréstimos do fundo de recuperação da Covid do bloco em 2025 e 2026 serão tidos em conta se os Estados-membros precisarem de adiar os ajustamentos fiscais dentro do prazo acordado.

Para aliviar as preocupações dos países que não solicitaram empréstimos de recuperação, a proposta acrescenta que o co-financiamento nacional de projectos financiados pela UE também será tido em conta, de acordo com o documento visto pela Bloomberg.

Lindner congratulou-se com o facto de a ideia de salvaguardas e parâmetros de referência relativos aos rácios dívida/PIB e défices anuais estar agora incluída nas propostas, considerando-a um passo em frente substancial.

Le Maire disse que era importante encontrar um equilíbrio entre a estabilidade financeira e o investimento na transição verde e na defesa, para que a Europa continue a ser uma potência económica forte. Ele se recusou a comentar os parâmetros técnicos das negociações com o seu homólogo alemão.

Contudo, nem todos os países partilhavam o optimismo sobre um acordo. Uma autoridade italiana disse aos jornalistas que Roma prefere manter as regras antigas a aceitar um quadro mais complicado que pode acabar por penalizá-la ainda mais.

Ainda assim, a ministra da Economia espanhola, Nadia Calvino, disse numa conferência de imprensa após a reunião de quinta-feira que as autoridades iriam distribuir uma proposta de texto legal nos próximos dias e acelerar o trabalho detalhado, chamando os esforços franco-alemães de “extremamente úteis”.

Ela acrescentou que uma reunião extraordinária de chefes financeiros da UE seria realizada no final de novembro com o objetivo de fechar um acordo na reunião seguinte, em dezembro.