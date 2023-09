França anuncia libertação de francês detido no Níger

O ministério francês dos Negócios Estrangeiros saudou a libertação de um conselheiro dos franceses no Níger. O empresário Stéphane Jullien tinha sido detido a 8 de Setembro pelas forças de segurança nigerinas.

“A França congratula-se com a libertação de Stéphane Jullien”, anunciou, esta quinta-feira, a porta-voz do ministério francês dos Negócios Estrangeiros, Anne-Claire Legendre.

O empresário Stéphane Jullien foi detido a 8 de Setembro pelas forças de segurança nigerinas. Ele tinha sido eleito pelos franceses residentes no Níger para os representar e servir de elo junto dos serviços diplomáticos franceses. Na terça-feira, Paris pediu a sua “libertação imediata”.

A junta militar, que levou a cabo o golpe de 26 de Julho que depôs o Presidente Mohamed Bazoum, exigiu a retirada das tropas francesas do Níger (cerca de 1.500 efectivos na luta contra o jihadismo) e ameaçou expulsar o embaixador de França. Paris considera Mohamed Bazoum como o Presidente legítimo do país. Na semana passada, de acordo com a France Presse, uma fonte do ministério da Defesa indicou que o exército francês está em negociações para a retirada de “elementos”.