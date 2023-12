França agirá contra colonos israelitas “radicais”; trabalha para acalmar tensão no Líbano

A França vai impor medidas aos colonos israelitas que atacaram palestinos no território ocupado da Cisjordânia, disse a ministra das Relações Exteriores do país nesta segunda-feira, um dia depois de se reunir com agricultores palestinos em Ramallah que foram alvo de ataques nas últimas semanas.

Números da Organização das Nações Unidas (ONU) mostram que os ataques diários de colonos mais do que dobraram desde o ataque surpresa do Hamas a Israel em 7 de outubro e o subsequente ataque ao enclave palestino de Gaza. Mais de 200 palestinos foram mortos em atos violentos este ano, inclusive em ataques de colonos.

“Não aceitaremos esses atos. A França não vai esperar mais. Pedimos às autoridades israelitas que ponham um fim a isso e tomaremos medidas nacionais contra certos colonos radicais israelitas”, disse Catherine Colonna em uma coletiva de imprensa em Beirute, após uma visita de dois dias a Israel, Ramallah e ao Líbano.

A União Europeia está estudando a possibilidade de sanções contra colonos judeus violentos.

“Essa terra é palestina e fará parte de um Estado palestino”, disse ela.

Colonna esteve em Beirute nesta segunda-feira para se reunir com autoridades libanesas, com a Unifil, a força de paz da ONU no sul do Líbano, e passar mensagens ao Hezbollah, apoiado pelo Irão.

Paris espera intermediar com seus parceiros algum tipo de acordo para garantir que todos os lados cumpram os termos da resolução 1701 do Conselho de Segurança, que proíbe a presença de qualquer facção armada entre o rio Litani, no Líbano, e a fronteira.

“Nenhum dos lados está implementando a resolução. Ambos os lados a aceitaram”, disse ela. “Precisamos nos engajar em uma forma de redução da escalada. Não podemos continuar assim sem um sério risco de escalada”, disse ela, sem dizer se algum dos lados estava disposto a tomar medidas.

Por John Irish