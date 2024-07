França: A vitória da esquerda, a derrota da extrema-direita e a incerteza do campo Macron

Quando menos se esperava, uma coligação de esquerda venceu as eleições legislativas em França num golpe surpreendente, empurrando a extrema-direita de Marine Le Pen para o terceiro lugar e colocando o partido do Presidente Macron em segundo lugar.

O primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, anunciou que apresentaria a sua renúncia a Macron na segunda-feira.

Uma vitória da Nova Frente Popular provavelmente alarmará investidores preocupados com o estado das finanças públicas da França. O grupo prometeu um grande aumento nos gastos públicos, um aumento no salário mínimo e um corte na idade de aposentadoria, medidas que provocariam um grande choque com a União Europeia.

O líder do Partido Socialista, Olivier Faure, abriu uma rota para diferentes alianças, dizendo que o seu partido continuaria a seguir a bússola do programa da Nova Frente Popular. Ele acrescentou que agora é tarefa do partido, com os socialistas em seu núcleo, definir um projeto e “encontrar um caminho” para responder às necessidades e demandas do povo francês.

“Só queremos uma coisa, e é que o país se encontre novamente — ele foi muito fraturado”, disse Faure. “A Nova Frente Popular deve assumir o comando desta nova página da história.”

Mesmo que a Nova Frente Popular não tenha votos para governar sozinha, é provável que exija novos compromissos de gastos de Macron para formar uma nova administração.

Macron esperará pela nova configuração da Assembleia Nacional antes de tomar qualquer decisão sobre a nomeação do próximo primeiro-ministro, de acordo com uma declaração de um funcionário do Eliseu.

Os resultados dão algum conforto à decisão de Macron de dissolver o parlamento, uma vez que a extrema-direita foi relegada para o terceiro lugar, quando tudo indicava que poderia sair vitoriosa, podendo mesmo alcançar a maioria absoluta.

Macron sugeriu anteriormente que partidos de grupos políticos opostos poderiam governar juntos para bloquear os “extremos”, abrindo a porta para uma coligação centrista.

O grupo de Macron, juntamente com a ala mais moderada da Nova Frente Popular, poderia atingir 306 assentos, uma confortável maioria absoluta, mesmo sem o grupo da extrema-esquerda de Mélenchon.

A questão é se essas partes estariam dispostas a trabalhar juntas. Mélenchon disse que se recusaria a entrar em qualquer acordo com Macron.

A semana passada viu esforços frenéticos para ativar a chamada Frente Republicana — um arranjo no qual os partidos tradicionais retiram estrategicamente candidatos de certas disputas para reforçar os votos anti-National Rally. O partido de Macron retirou 76 candidatos de disputas de segundo turno onde eles tinham pouca chance de vencer, a fim de evitar dividir o voto anti-Le Pen. A Nova Frente Popular retirou 130.

A França não pode se dar ao luxo de um aumento acentuado nos gastos para apaziguar eleitores insatisfeitos, já que o governo está lutando para conter o déficit orçamentário. No mês passado, a Comissão Europeia colocou o país num procedimento especial por violar as regras de défice que podem dificultar a limitação de esforços para implementar quaisquer planos de gastos ambiciosos, ao mesmo tempo em que adere às regras da UE.