Fórum China-África 2024: Como a transição energética pode alavancar a parceria e criar uma situação vantajosa para os dois lados

O papel da China nas energias renováveis em África situa-se no centro das prioridades durante a Cimeira do Fórum sobre a Cooperação África-China (FOCAC) na primeira semana de setembro. O Portal de Angola tem vindo a publicar vários artigos sobre a Cimeira. África começa a ser mais assertiva na sua relação com a China. As dificuldades que muitos países africanos tiveram na reestruturação da sua dívida à China, os empréstimos concedidos pela China em troca de matérias-primas e o facto de os padrões comerciais África-China continuarem a ser caracterizados pela exportação de matérias-primas pesam, do lado africano, negativamente na perceção que a África tem da relação com a China. Por esta razão, o FOCAC 2024 em Pequim é considerado o marco zero para a reconstrução da parceria Africa-China.

Leia aqui: O que podem Angola e outros países africanos esperar do Fórum de Cooperação África-China 2024?

Leia aqui: FOCAC 2024: Agenda da China no Fórum Africa-China 2024 – Clima, Conectividade Global e Aliança Política com o Sul Global

Hoje fazemos uma análise de um documento “O interesse da China em energias renováveis em África”, publicado a 20 de Agosto pelo Standard Bank, a principal instituição financeira africana em activos que apoia o crescimento e desenvolvimento de África.

Segundo o relatório do Standard Bank , a Africa deve tirar o máximo partido da convergência das necessidades energéticas de África, juntamente com a melhoria da viabilidade das energias renováveis e a liderança global da China, que criou uma “porta de entrada” para áreas robustas de colaboração entre a China e África. Ambos os lados devem articular métricas específicas que meçam a execução de objectivos coerentes que transcendam a retórica, partilhando os benefícios de forma justa (não necessariamente uniforme), o que fortaleceria as conquistas da cooperação alcançadas até agora, movendo as relações China-África para uma nova era.

Os analistas do Standard Bank apresentam uma perspectiva interessante da situação económica da China ao afirmarem que o país alterou os motores e as motivações da política macroeconómica. Segundo o Standard Bank a China está a evoluir da especialização baseada na eficiência relativa (vantagem comparativa) para a melhoria activa da sua competitividade (vantagem competitiva).

Para este fim, a China mobilizou recursos enormes para a capacidade de energia renovável, que se expandiu a uma escala sem igual em qualquer outro lugar do mundo. A China emergiu como um dos principais produtores de energia eólica e solar e é líder mundial na rede, armazenamento, tecnologias e equipamentos associados. O domínio da China também envolveu o controlo das cadeias de abastecimento de matérias-primas através de investimentos nacionais e estrangeiros. Entretanto, as economias de escala e a aglomeração resultaram num menor custo unitário de produção, melhorando as perspectivas de vendas de fabrico de equipamentos de energia renovável, podendo competir diretamente com os Estados Unidos e a União Europeia no novo paradigma económico ditado pela transição energética.

Os ecossistemas de energias renováveis são uma área temática importante, oferecendo uma nova fronteira de governação global, servindo como catalisador na mudança em curso para um sistema global mais plural.

As energias renováveis representam uma oportunidade para ultrapassar as fontes tradicionais de energia em África. Praticamente todos os países de África têm potencial de energia solar e a maioria dos seus países costeiros têm condições eólicas que podem contribuir para redefinir a agenda de transformação energética em África. No entanto, África tem a percentagem mais baixa da população com acesso regular à energia no mundo e, quase sem excepção, os países africanos enfrentam uma procura crescente de energia e uma oferta inadequada, um aumento das emissões de carbono e uma vulnerabilidade à volatilidade dos preços do petróleo, o que representa sérios obstáculos para a economia africana. crescimento económico, industrialização e modernização, e dificultando os avanços no seu bem-estar socioeconómico.

Posto isto, a questão crucial para a reunião do FOCAC 2024 é a forma como a parceria África-China pode, do ponto de vista das relações económicas, evoluir para um novo patamar que permita aos países africanos acrescentar valor às suas matérias-primas.

As energias renováveis enfrentam elevados custos iniciais e envolvem inúmeras incertezas, tornando as condições de financiamento altamente relevantes. A China poderá contribuir para aliviar o constrangimento tecnológico e financeiro dos países africanos. Por outro lado, a redução dos riscos nacionais e específicos dos projetos, a formação de capital humano e a criação de um ambiente propício ao investimento são desafios que os países africanos terão de resolver.

Com base na análise do Standard Bank, podemos inferir que a China poderá transferir para os países africanos os segmentos da cadeia de valor onde começa a perder as suas “vantagens comparativas”, ao mesmo tempo que avança para os segmentos da cadeia de valor onde começa a acumular “vantagens competitivas” em relação aos Estados Unidos e à UE. Caso contrário, a relação China-Africa continuará a ser desequilibrada se a China persistir em competir com os EUA e a UE no topo da transição energética e das novas tecnologias, enquanto despeja para a África bens manufaturados de baixo valor acrescentado.

Por: José Correia Nunes

Director Executivo Portal de Angola