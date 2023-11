Fórum AGOA: O pacto comercial com os Estados Unidos beneficiou a África?

O futuro daquilo que foi anunciado como um acordo comercial revolucionário entre África e os EUA estará em discussão na cidade sul-africana de Joanesburgo durante os próximos dias, a partir de hoje, 2 de novembro, com apelos para que seja transformado num pacto de muito mais longo prazo, apesar de algumas críticas ao acordo.

A Lei de Crescimento e Oportunidades para África (AGOA) foi sancionada pelo antigo Presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, em Maio de 2000, numa tentativa de melhorar os laços comerciais e de investimento com a África Subsariana, com base no facto de que a melhor forma de aumentar os padrões de vida no continente e criar empregos extremamente necessários, foi através do comércio e não da ajuda.

O que é AGOA?

A Agoa permite que os países africanos elegíveis exportem alguns dos seus produtos para os EUA sem pagar impostos. Abrange mais de 1.800 produtos – desde carros BMW e Mercedes montados na África do Sul até flores quenianas e vestuário.

Os países participantes são obrigados a cumprir um conjunto de condições para se qualificarem para o comércio no âmbito do programa.

Elas incluem:

• remoção de barreiras ao comércio e investimento dos EUA

• apoio à democracia

• proteção dos direitos humanos internacionalmente reconhecidos

• não se envolver em atividades que prejudiquem a segurança nacional ou os interesses da política externa dos EUA.

AGOA: Países membros

Dos 54 países de África, 35 negoceiam actualmente ao abrigo do programa que foi renovado em 2015 e expira em 30 de setembro de 2025. Os EUA renovam a elegibilidade de cada país todos os anos.

Quem beneficiou mais?

A África do Sul foi o maior exportador do acordo em 2021. Gerou cerca de 2,7 mil milhões de dólares (2,2 mil milhões de libras) em receitas, principalmente com a venda de veículos, jóias e metais.

A Nigéria ficou em segundo lugar, com receitas de mais de 1,4 mil milhões de dólares, principalmente petróleo, enquanto o Quénia ficou em terceiro, com cerca de 523 milhões de dólares, de acordo com estatísticas da Comissão de Comércio Internacional dos EUA (ITC) e do Departamento de Comércio dos EUA.

Outros países como a Suazilândia, Etiópia, Lesoto, Malawi e Maurícias também aumentaram as suas exportações para os EUA sob AGOA.

Centenas de milhares de empregos foram criados em todo o continente, embora não existam números precisos. Também supostamente apoia quase 120.000 empregos nos EUA.

No entanto, grande parte do crescimento inicial das exportações foi nos combustíveis, que desde então diminuiu. E poucos dos países africanos que se qualificam para os benefícios da AGOA os utilizaram plenamente.

Há uma série de razões, incluindo a falta de infra-estruturas, como redes de transporte, fornecimento de energia e zonas especializadas de processamento de exportação, bem como dificuldades em cumprir os padrões exigidos pelo mercado dos EUA.

Por que o acordo é controverso?

Alguns dizem que a remoção do acesso a AGOA devido a preocupações com os direitos humanos significa que as pessoas comuns são punidas e não o alvo pretendido – os que estão no governo.

A Etiópia, por exemplo, perdeu o seu estatuto de beneficiário do AGOA em Janeiro de 2022 devido ao que o Presidente dos EUA, Joe Biden, chamou de “graves violações dos direitos humanos internacionalmente reconhecidos” durante a guerra na região norte de Tigray.

A Etiópia comercializava ao abrigo do programa desde 2000, com cerca de 200.000 pessoas, na sua maioria mulheres jovens, directamente empregadas nas duas indústrias exportadoras de maior sucesso no âmbito da AGOA, vestuário e couro.

As exportações da Etiópia para os EUA cresceram de 28 milhões de dólares em 2000 para cerca de 300 milhões de dólares em 2021, quase metade das quais sob o AGOA.

No entanto, a retirada do país de AGOA fez com que cerca de 100 mil pessoas perdessem os seus empregos, de acordo com o antigo negociador-chefe comercial da Etiópia, Mamo Mihretu. A maioria eram mulheres que trabalhavam em fábricas têxteis na parte sul do país e não estavam ligadas ao conflito no norte.

O governo da Etiópia disse que a remoção do seu acesso a AGOA iria “reverter ganhos económicos significativos no nosso país e impactar injustamente e prejudicar mulheres e crianças”.

Outros, porém, dizem que as condições são cruciais para garantir que os direitos humanos sejam respeitados no continente e também dão aos EUA uma influência para ajudar a prevenir conflitos.

Por exemplo, ainda esta semana, o Presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou que o Uganda perderia o acesso a AGOA devido à sua nova e dura lei anti-homossexual, tal como o Níger e o Gabão após golpes militares e a República Centro-Africana (RCA), que tem laços estreitos com o grupo mercenário russo Wagner.

Embora os EUA tenham anunciado que o acesso da Mauritânia a AGOA será restaurado depois de o país ter feito “progressos substanciais e mensuráveis nos direitos dos trabalhadores e na eliminação do trabalho forçado”.

Alguns também se queixaram de que, sob AGOA, os países africanos devem remover todas as barreiras comerciais às importações dos EUA, dizendo que não é justo que países como a Índia e o Brasil não sejam obrigados a fazer o mesmo para desfrutar de acesso isento de impostos ao enorme mercado dos EUA.

Por que as roupas usadas são controversas?

Em Julho de 2018, o antigo presidente dos EUA, Donald Trump, suspendeu o direito do Ruanda de exportar roupas com isenção de impostos ao abrigo de AGOA, depois de o país da África Oriental ter proibido a importação de roupas em segunda mão.

A decisão do Ruanda seguiu-se a um acordo que foi adoptado pela Comunidade da África Oriental (EAC) em 2016, para proibir as importações de roupas usadas até 2019, a fim de impulsionar os negócios locais de fabricação de roupas.

A EAC foi responsável por quase 13% das importações globais de vestuário usado em 2015, no valor de cerca de 274 milhões de dólares, de acordo com um estudo da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAid).

No entanto, uma organização comercial dos EUA apresentou uma petição ao Gabinete do Representante Comercial dos EUA (USTR) em oposição à decisão da EAC, dizendo que iria impor “dificuldades económicas significativas” à indústria de roupas usadas dos EUA.

A Associação de Materiais Secundários e Têxteis Reciclados (SMRTA) disse que a decisão da EAC poderia custar cerca de 40 mil empregos nos EUA e 124 milhões de dólares em exportações.

Como resultado, os EUA ameaçaram retirar quatro países da África Oriental – Quénia, Uganda, Tanzânia e Ruanda – de AGOA.

O Ruanda prosseguiu com a proibição, na esperança de criar mais de 25 mil empregos na sua nascente indústria têxtil e protegê-la de ser sufocada por roupas baratas de segunda mão vindas dos EUA.

Os EUA defenderam a suspensão, dizendo que a proibição da importação de roupas usadas era uma “medida comercial restritiva” que ia contra as regras comerciais da Organização Mundial do Comércio (OMC).

O Uganda seguiu agora o exemplo depois de o Presidente Yoweri Museveni ter anunciado uma proibição da importação de roupas usadas em Agosto.

Ele disse que estava promovendo a política nacional “Compre Uganda, Construa Uganda” e que as roupas de segunda mão pertenciam a ocidentais mortos. Este pode ter sido outro factor na decisão de Biden de retirar o Uganda de AGOA.

Quais são os próximos passos?

Apesar da controvérsia, espera-se que os beneficiários de AGOA apelem a uma prorrogação e renovação antecipada do pacto comercial por 10 anos. O consenso é que uma renovação rápida de AGOA aumentaria a confiança dos investidores na África Subsariana e aumentaria as oportunidades comerciais.

Em Setembro de 2023, o senador da Louisiana, John Kennedy, apresentou um novo projecto de lei no Congresso dos EUA, que visa prolongar o programa AGOA por 20 anos – até Setembro de 2045.

Kennedy disse que a renovação de AGOA ajudaria os EUA a combater a crescente influência da China na região. É pouco provável que o Congresso dos EUA renove o AGOA na sua forma actual e poderá exigir um maior nível de reciprocidade por parte dos beneficiários de AGOA.

Por exemplo, a recusa da África do Sul em condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia levantou questões sobre se os EUA incluirão a África do Sul na extensão e renovação de AGOA. Em Junho de 2023, os legisladores dos EUA apelaram à transferência do fórum AGOA, que se realiza hoje, de Joanesburgo, devido à controvérsia em torno dos alegados envios de armas da África do Sul para a Rússia . A África do Sul nega ter enviado qualquer arma à Rússia.