Fortes Chuvas isolam comunidades em Cabo Verde

As chuvas que atingem Cabo Verde, desde o início desta semana, estão a deixar várias comunidades isoladas. O caso foi denunciado à RFI pelo autarca da Ribeira Grande de Santo Antão que afirma que as fortes chuvas impedem a população de se deslocar no concelho.

Orlando Delgado diz estar preocupado com a vida dos estudantes que têm de se deslocar às escolas diariamente e com a época alta do turismo que começa agora em Outubro.

“Nosso maior problema tem a ver com os caminhos vicinais, porque as crianças têm de chegar na a escola, vai começar a época alta do turismo e aqui todo o turismo é feito com base nos caminhos vicinais, pelo que nós estamos a fazer o levantamento com alguma urgência para podermos elaborar um plano de urgência e submeter ao governo”, explicou.

O Presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santo Antão reconhece que a autarquia não tem capacidade para responder aos prejuízos avultados e pede ajuda a governo.

“A Câmara sozinha não consegue resolver esses problemas. Muitos caminhos com muitos entulhos, também muros de suporte dos caminhos vicinais caídos que impede as crianças de circularem e os turistas vão enfrentar o mesmo problema, daí ser urgente atender essas questões para minimizar a situação que temos com alguma gravidade”, detalhou.

As fortes cheias deixaram isoladas as comunidades em Caibros, Figueiral, João Afonso, Vale da Garça, Ribeira de Duque, Mocho e a própria Ribeira da Torre, em que mais de noventa por cento da população utilizam os caminhos vicinais para acederem às suas casas.

Todavia, o edil Orlando Delgado destacou o facto das chuvas, dos últimos três dias, representarem uma satisfação para os agricultores e sobretudo para a autarquia que enfrenta dificuldades no abastecimento de água às populações.