Forças do Azerbaijão e da Arménia chegam a acordo de cessar-fogo para a região de Nagorno-Karabakh

As forças separatistas arménias em Nagorno-Karabakh concordaram com os termos de um cessar-fogo proposto pelas forças de paz russas depois de sofrerem uma série de reveses no campo de batalha às mãos do exército do Azerbaijão, informa o a agência de notícias Interfax. O acordo de cessar-fogo exige a retirada das unidades militares e equipamentos arménios de Nagorno-Karabakh e o desarmamento das forças de defesa locais.

O acordo, que põe fim a 24 horas de combates na região separatista de Nagorno-Karabakh, foi anunciado pelas autoridades da região separatista do Azerbaijão e entrará em vigor às 13:00 desta quarta-feira (10:00 em Lisboa).

O Ministério da Defesa do Azerbaijão já confirmou que as forças arménias em Karabakh concordaram em “depor as armas, abandonar as posições de combate e postos militares e desarmar completamente”, e que todas as armas e equipamentos pesados estavam a ser entregues ao exército do Azerbaijão.

Tanto as autoridades locais em Stepanakert como em Baku confirmaram que os representantes se irão reunir em Yevlakh, no Azerbaijão, na quinta-feira, para completar as negociações.

O Azerbaijão, que exigiu a dissolução do governo local em Nagorno-Karabakh, disse que as negociações também abordarão os planos para a “reintegração” da região no Azerbaijão.

O governo local de Stepanakert não mencionou quaisquer disposições para reintegrar o território.

Ambos os lados disseram que o acordo foi mediado por uma força local de manutenção da paz russa que foi destacada na região desde o início da guerra em 2020.

Cerca de 120 mil arménios étnicos vivem no enclave do Sul do Cáucaso, reconhecido internacionalmente como parte do Azerbaijão. Há três anos, o Azerbaijão recapturou áreas dentro e ao redor de Karabakh e na terça-feira exigiu a rendição total.