Foco no apoio às PME – Kagame diz aos líderes africanos na Conferência Biashara Afrika 2024

O Presidente Paul Kagame afirmou, no dia 9 de Outubro, que o apoio às Pequenas e Médias Empresas (PME) deveria ser o foco dos governos africanos à medida que assumem a implementação da Zona de Comércio Livre Continental Africana (AfCFTA).

Segundo Kagame, isto acontece porque as pequenas empresas pertencentes a mulheres e jovens são a espinha dorsal da economia de África. Kagame fez as observações na abertura oficial do Biashara Afrika 2024, um fórum de três dias com o tema “Ousa inventar o futuro da AfCFTA”, que se centra nos desafios e oportunidades no processo de construção de cadeias de valor regionais e continentais e no estabelecimento de cadeias de valor fiáveis.

Ele elogiou os marcos já alcançados na operacionalização do acordo comercial do continente, que é uma prova de que África é capaz de se unir para resolver os seus problemas.

Kagame disse que os governos precisam de continuar a fazer a sua parte para criar um ambiente favorável aos negócios, remover barreiras não tarifárias, facilitar o movimento transfronteiriço e reduzir os custos de voo e de logística, que continuam a ser os mais elevados do mundo. “O foco deve ser o apoio às PME porque estas empresas e as mulheres e os jovens que as possuem são a espinha dorsal da economia de África, mas não devem continuar a ser pequenas e médias, precisam de crescer.”

O Chefe de Estado do Ruanda sublinhou que existem oportunidades neste mundo complexo e em constante mudança que o continente deve aproveitar, e isso depende da forte ligação e do valor acrescentado à riqueza colectiva. “A boa notícia é que a integração em África está em curso e já podemos ver resultados positivos, mas podemos fazer mais e mais rapidamente”, disse.