FOCAC 2024: Agenda da China no Fórum Africa-China 2024 – Clima, Conectividade Global e Aliança Política com o Sul Global

À medida que líderes de toda a África se preparam para se reunir com os seus colegas chineses para o próximo Fórum sobre Cooperação Africa-China (FOCAC), na primeira semana de setembro, em Pequim, todos os olhos estarão voltados para a dinâmica desse relacionamento crucial. A Cimeira, uma pedra angular da diplomacia sino-africana nas últimas duas décadas, oferece insights importantes sobre a trajetória do engajamento da China com a Africa.

Muitos assumem que o relacionamento da China com a África é baseado principalmente em obter acesso a recursos naturais. Embora isso seja verdade em alguns casos (cobalto na República Democrática do Congo, por exemplo), a importância do relacionamento China-África é muito mais ampla do que minerais. O continente está no centro de uma rede crescente que Pequim está construindo em todo o mundo em desenvolvimento, uma rede que visa consolidar o apoio num momento em que a China está enfrentando crescente pressão geopolítica e geoeconómica dos EUA e da EU e seus aliados.

Os 54 votos da África na ONU, a sua demografia em crescimento de jovens e a maneira como a cooperação África-China aprimora a narrativa da China de que está construindo uma comunidade global de países em desenvolvimento destacam por que a China continua comprometida com a África. Esses fatores são essenciais nos esforços da China para abrir espaço para sua ascensão global, afastando os sistemas e as instituições multilaterais do domínio ocidental.

Por outro lado, África começa a ser mais assertiva na sua relação com a China. As dificuldades que muitos países africanos tiveram na reestruturação da sua dívida à China, os empréstimos concedidos pela China em troca de matérias-primas e o facto de os padrões comerciais África-China continuarem a ser caracterizados pela exportação de matérias-primas pesam, do lado africano, negativamente na perceção que a África tem da relação com a China.

O FOCAC de 2024 em Pequim será, por conseguinte, o marco zero para a reconstrução da parceria Africa-China. À medida que a atenção do mundo se volta para esse acontecimento diplomático de alto risco, os resultados da Cimeira do FOCAC oferecerão insights cruciais sobre o futuro das relações África-China e o papel em evolução da China no cenário global.

O FOCAC deste ano irá provavelmente enfatizar a singularidade da China como modelo de modernização e desenvolvimento para África, onde deverão surgir três temas importantes da agenda chinesa.

Energia Verde

A cooperação África-China em infraestrutura costumava ser dominada pelos megaprojetos da década de 2010, que tendiam a apoiar projetos de infraestrutura de larga escala realizados por empresas estatais chinesas (SOEs). Isso teve dois efeitos colaterais: primeiro, os projetos de eletricidade característicos desta fase da BRI (Belt and Road Initiative) tendiam a se concentrar em fábricas convencionais, parcialmente lideradas pela expertise das SOEs da China. Por sua vez, isso levou a grandes cargas de dívida para os países beneficiários.

A Cimeira do FOCAC deste ano será a primeira na era da reformulada Iniciativa Cinturão e Rota (BRI), construída em torno do slogan “pequeno é bonito”. Esta reformulação foi exibida de forma particularmente proeminente durante o Fórum Cinturão e Rota de outubro de 2023 e espera-se que também molde os compromissos do FOCAC deste ano. O “pequeno” se refere a projetos mais contidos com orçamentos menores e janelas de pagamento mais curtas. O aspecto “bonito” se refere a projetos que têm pequenos impactos ambientais e sociais e grandes benefícios de desenvolvimento.

Conectividade global

Desde sua criação em 2013, a Iniciativa Cinturão e Rota tem se concentrado em impulsionar a conectividade entre a China e o resto do mundo. Originalmente, isso levou a uma concentração em infraestrutura física e construção de ligações entre a China e os principais mercados (por exemplo, entre a China e a Europa via Ásia Central). Embora este continue sendo um objetivo central da BRI, a iniciativa se expandiu para incluir inúmeras outras formas de conectividade, incluindo por meio de integração comercial e regulatória e usando treinamento e intercâmbio entre pessoas para construir conexões mais próximas entre a China e o resto da Iniciativa Cinturão e Rota. Embora o FOCAC seja anterior à própria BRI, ele surgiu como uma plataforma-chave para o engajamento da BRI, que molda a interação da China com o Sul Global mais amplo.

Em contraste com a promoção dos EUA de uma internet universalmente aberta liderada por grandes corporações e um órgão de monitoramento global, a China está promovendo a ideia de soberania da internet. Isso enfatiza o armazenamento de dados local e um forte papel de supervisão para governos nacionais, o que, por sua vez, levanta preocupações sobre a intervenção governamental para reprimir a dissidência local. Vários governos africanos indicaram o seu apoio a essa abordagem. As campanhas da China em torno dessas questões têm o objetivo maior de tornar o sistema global mais receptivo aos atores e regulamentações chineses. A África desempenha um papel importante nesse processo porque muitos desses sistemas estão sendo construídos do zero, o que oferece às empresas e reguladores chineses uma oportunidade única de aumentar sua influência.

Reforçar o papel de liderança da China no Sul Global

O FOCAC deste ano acontece em um momento em que a China está enfrentando crescente oposição de uma aliança centrada nos EUA que inclui a UE, Austrália e importantes economias do Leste Asiático, como Japão e Coreia do Sul. Em resposta, construir laços com o Sul Global como um conjunto de mercados emergentes e uma comunidade política global emergente está surgindo como uma importante contra-estratégia chinesa. O papel instrumental da China na formação e ampliação do grupo BRICS (originalmente Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) é um exemplo entre muitos de como a China está construindo instituições e plataformas alternativas para se envolver com potências do Sul Global em diferentes regiões.

O FOCAC foi uma das mais antigas dessas plataformas e influenciou a formação de outras. Ele continua sendo essencial para harmonizar as mensagens internacionais da China com as prioridades do Sul Global. Em um ano de incerteza política generalizada, o FOCAC provavelmente funcionará como um espaço para enfatizar e mostrar a estabilidade do relacionamento da China com o mundo em desenvolvimento.

Fundamental para esse alcance é a China se posicionar como um país em desenvolvimento e um membro inalienável do Sul Global. Enquanto o status de país em desenvolvimento da China está sob crescente ataque de formuladores de políticas ocidentais por causa de seu estatuto como a segunda maior economia do mundo, partes do país ainda enfrentam subdesenvolvimento sistêmico em pé de igualdade com outras partes do Sul Global. Pequim está reforçando o seu estatuto como uma superpotência emergente do Sul Global ao se alinhar politicamente com uma coalizão vocal do Sul Global em torno de questões geopolíticas e geoeconómicas e a necessidade de reformar instituições de governança global como o Conselho de Segurança da ONU e o Fundo Monetário Internacional.

