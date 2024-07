FMI: Crescimento global estável em meio à desinflação mais lenta e à crescente fragmentação geoeconómica

O FMI publicou na terça-feira a revisão das suas projeções sobre a economia mundial.

O Fundo Monetário Internacional alertou que a inflação em muitas das principais economias tem esfriado mais lentamente do que o esperado, sinalizando um risco potencial para o crescimento global devido às taxas de juros permanecerem mais altas “por mais tempo ainda”.

Taxas de juros mais altas nos EUA por mais tempo também manterão pressão ascendente sobre o dólar, complicando a inflação, as taxas de juros, o crescimento e a dívida dos mercados emergentes.

O FMI destacou ainda o risco que as finanças públicas representam para o crescimento económico global. A deterioração das finanças públicas deixou muitos países mais vulneráveis do que o previsto antes da pandemia. Reconstruir gradualmente e de forma credível as reservas, ao mesmo tempo que protege os mais vulneráveis, é uma prioridade crítica. Fazer isso liberará recursos para atender às necessidades emergentes de gastos, como a transição climática ou a segurança nacional e energética.

Apesar desses avisos, o FMI vê a economia global ainda pronta para um pouso suave. O FMI aumentou a perspectiva de crescimento para o próximo ano em 0,1 ponto percentual para 3,3% e deixou a previsão deste ano inalterada em 3,2%. No entanto, “houve desenvolvimentos notáveis abaixo da superfície”, disse o economista-chefe Pierre-Olivier Gourinchas num blog que acompanha as previsões.

Após o desempenho melhor que o esperado da economia dos EUA enquanto a China ficou para trás, a produção económica durante o primeiro trimestre convergiu em muitos países, com a Ásia emergindo novamente como o principal impulsionador, enquanto a onda de sucesso dos Estados Unidos esfriou.

O FMI revisou para cima as suas perspetivas para a China e a Índia, que serão responsáveis por quase metade do crescimento global, e previu que a zona do euro também está pronta para recuperar.

Os maiores rebaixamentos de crescimento foram para a Arábia Saudita , com corte de 0,9 ppt para 1,7% em meio a reduções na produção de petróleo coordenadas com a OPEP+, e para a Argentina, com queda de 0,7 ppt para uma contração de 3,5%, enquanto o presidente Javier Milei decreta severos cortes de gastos.

O FMI também alertou que os balanços dos governos estão fracos saindo da pandemia, deixando-os vulneráveis a novos choques. Ele destacou particularmente os EUA, escrevendo que é “preocupante que um país como os Estados Unidos, em pleno emprego, mantenha uma postura fiscal que empurra a relação dívida/PIB de forma constante para cima, com riscos para a economia doméstica e global. A crescente dependência dos EUA em financiamento de curto prazo também é preocupante “.

De acordo com o FMI, a incerteza da política económica se estende além das considerações fiscais. O desmantelamento gradual do sistema de comércio multilateral é outra preocupação fundamental. Mais países estão agora seguindo o seu próprio caminho, impondo tarifas unilaterais ou medidas de política industrial cuja conformidade com as regras da Organização Mundial do Comércio é questionável, na melhor das hipóteses. O aumento de medidas unilaterais provavelmente não proporcionará prosperidade global duradoura e compartilhada. Na verdade, distorcerá o comércio e a alocação de recursos, estimulará retaliações, enfraquecerá o crescimento, diminuirá os padrões de vida e tornará mais difícil coordenar políticas que abordem desafios globais, como a transição climática.

Segundo o FMI, os instrumentos comerciais têm o seu lugar no arsenal de políticas, mas como o comércio internacional não é um jogo de soma zero, eles devem sempre ser usados com moderação, dentro de uma estrutura multilateral e para corrigir distorções bem identificadas. Infelizmente, nos encontramos cada vez mais distantes desses princípios básicos.

Por Editor Económico

Portal de Angola