Firma petrolífera recruta talentos

A empresa Schlumberger realizou no passado sábado, no Estádio dos Coqueiros, em Luanda, um “recrutamento de talentos”. O director-geral da empresa, David Viela, disse ao Jornal de Angola que participaram 500 candidatos, seleccionados a nível nacional.

“Com escritórios em Luanda, Soyo e Cabinda, a Schlumberger emprega hoje mais de 1.300 trabalhadores”, disse David Viela. A empresa precisa de recém-formados e trabalhadores com experiência. “Os recém-formados têm um plano de formação para a aquisição de conhecimentos técnicos na área em que decide fazer carreira”.

David Viela disse ao Jornal de Angola que os 15 departamentos da Schlumberger estiveram presentes na operação de “recrutamento de talentos”. O director salientou que os candidatos tiveram um mês para fazer as candidaturas, após a selecção.

A candidata Georgina Cândido disse à nossa reportagem que tem o curso técnico de mecânica, já trabalhou e de momento está sem emprego:” estou muito feliz, ligaram para mim a informar que fui seleccionada para participar no fórum”.

O candidato Eduardo António disse ao Jornal de Angola que trabalha numa companhia de bebidas no Bom Jesus, na área de manutenção mecânica. É estudante e está à procura de melhor emprego. ”É com muita satisfação que participo no fórum, desejo conseguir um lugar e fazer parte da família Schlumberger”, disse. Shields Pedro é licenciado em engenharia electrónica passou a primeira fase que é a mais difícil, “agora tenho a confiança de conseguir um lugar na empresa”. A candidata, Elisabete Ambriz é licenciada em geologia e está à procura do primeiro emprego: “enviei o meu currículo para várias empresas, nunca fui chamada, a Schlumberger é a primeira empresa que me contactou, desejo obter resultado positivo”.

Ana Maria Bamba, também can­didata, disse à nossa reportagem que é a primeira vez que concorre a uma vaga numa empresa petrolífera: “fiz o curso de engenharia informática e recentemente terminei o curso de segurança e higiene no trabalho”.

A responsável dos recursos humanos da Schlumberger em Cabinda, Carla Pires, disse ao Jornal de Angola que faz um balanço positivo sobre o processo de recrutamento: “fico feliz porque existem muitos jovens licenciados, o que corresponde às nossas expectativas ”. Carla Pires disse ainda que “possuímos candidatos com bastante potencial e muitos vão conseguir uma vaga”.

