Filme angolano ganha Prémio de animação em Festival na Índia

"As aventuras da princessa Mirabilis" acaba de conquistar num festival na Índia o prémio de melhor filme de animação. Uma obra em 3D que obteve esta distinção no certame de curtas metragens de turismo cultural de Varanasi. O júri sublinhou a narrativa envolvente e contribuição única para a promoção da cultura um filme de Angélica Jaime Pinto que coloca no ecrã a vida da mítica rainha Njinga, opositora ao domínio colonal português nos séculos XVI e XVII.