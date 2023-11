ExxonMobil investe mais de USD 30 mil milhões no offshore angolano

Em declarações à imprensa, no quadro da celebração dos 20 anos de operação em Angola, a responsável sublinhou que esse investimento permitiu obter uma produção acumulada de mais de 2,5 mil milhões de barris de petróleo, ao longo deste período.

A directora-geral referiu ainda que, ao longo deste tempo, foram descobertos 18 poços petrolíferos, estando actualmente a operar com duas plataformas.

Afirmou que o investimento feito permitiu, igualmente, empregar perto de 500 trabalhadores, dos quais 92% da força de trabalho é nacional, para além da criação de mil empreiteiros ou contratados.

Na ocasião, Melissa Bond, que se encontra em fim de missão na direcção da ExxonMobil Angola, considerou de crucial importância a comemoração dos 20 anos de produção de petróleo no offshore angolano, por representar um marco histórico para a companhia, que atingiu os 2,5 mil milhões de barris de crude.

Por seu turno, o presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Sebastião Martins, o Bloco 15, operado pela ExxonMobil, pode ser considerado como um dos campos petrolíferos mais importante de Angola, por ter gerado resultados positivos para o aumento da produção de petróleo em Angola.

“Os 20 anos da ExxonMobil representam anos de sucesso e parcerias frutíferas, constituindo-se na segunda companhia com maior produtividade no país, depois da TotalEnergies, que opera no Bloco 17”, reconheceu.

Entre várias individualidades presentes no acto de celebração dos 20 anos da petrolífera americana, destacou-se a presença do ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo,

Localizado na província do Zaire, o Bloco 15 já chegou a produzir quase 600 mil barris de petróleo por dia, sendo, actualmente, a sua produção a rondar os 170 mil barris/dia.

A ExxonMobil é a operadora do Bloco 15, com uma participação de 36%, sendo a BP Exploration (Angola) Limited detém 24%, a ENI Angola Exploration (18%), a Equinor Angola (12%) e a Sonangol P&P, com 10%.

Operando em mais de 60 países, ExxonMobil é uma empresa multinacional de petróleo e gás dos Estados Unidos da América (EUA), sendo formada a 30 de Novembro de 1999 na fusão da Exxon com a Mobil, duas empresas resultantes da divisão da Standard Oil Company em 1911.QCB