Exxon em negociações para comprar a Pioneer, no maior negócio de 2023 que pode transformar a indústria petrolífera

A Exxon Mobil Corp. está em negociações para adquirir a Pioneer Natural Resources Co. , de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto, aproximando-se da sua maior aquisição em mais de duas décadas, enquanto a gigante energética busca tornar-se o produtor dominante de óleo de xisto nos EUA.

Um acordo pode valer até 60 mil milhões de dólares e pode ser concluído nos próximos dias, desde que não haja complicações, de acordo com o Wall Street Journal, que divulgou as negociações pela primeira vez. O acordo será potencialmente a maior aquisição do mundo este ano.

O acordo também poderá ser a maior aquisição da Exxon desde a fusão com a Mobil Corp. em 1999, marcando o seu retorno inquestionável ao topo da indústria de petróleo e gás dos EUA, depois de mais de uma década em que os novos perfuradores de xisto definiram a agenda e impulsionaram o crescimento.

Embora avançada, a transação ainda pode fracassar, disse a pessoa. Respondendo aos pedidos de comentários da Bloomberg, tanto a Exxon quanto a Pioneer disseram que não comentam “rumores de mercado”.

Um acordo com a Pioneer uniria dois dos maiores detentores de área plantada na Bacia Permiana do Texas e do Novo México, tornando a Exxon, de longe, o produtor de petróleo dominante da formação, com uma produção de cerca de 1,2 milhões de barris por dia – mais do que muitos países da OPEP . Também ampliaria o inventário da Exxon de locais de perfuração de alto nível na bacia por décadas, fornecendo petróleo bruto de baixo custo e baixo risco muito além de 2050 para alimentar a sua gigantesca rede de refinarias na Costa do Golfo.

Arquiteto de Xisto

A atenção tem sido focada no futuro da Pioneer desde que o fundador e CEO Scott Sheffield disse em abril que planeava se aposentar no final do ano. Sheffield trabalha no Permiano desde a década de 1970 e é considerado o arquiteto do boom do xisto que fez dos EUA uma potência petrolífera.

Os mais de 20 anos coletivos de Sheffield no comando da Pioneer são um dos mais longos mandatos públicos de CEO na indústria petrolífera dos EUA. Ele começou a trabalhar na bacia do Permiano há mais de 40 anos, continuando a trabalhar lá durante as décadas sombrias, quando grandes empresas, incluindo a Exxon, abandonaram a bacia para procurar petróleo no exterior. Quando as inovações de perfuração e fracking desenvolvidas em campos de gás natural foram adaptadas aos depósitos de petróleo, por volta de 2010, a Pioneer estava bem posicionada para se tornar um dos produtores com crescimento mais rápido.

A Exxon está em busca de aquisições no Permiano há anos, mas tem lutado com o timing. As finanças da empresa foram afetadas durante a pandemia, à medida que os preços do petróleo despencavam e aumentavam os gastos de capital em grandes projetos globais, forçando a Exxon a contrair empréstimos de milhares de milhões de dólares para pagar dividendos aos acionistas.

Depois de reduzir os gastos, cortar custos e colher os benefícios dos investimentos da era pandémica, os lucros da Exxon subiram para um recorde de 59 mil milhões de dólares em 2022, à medida que os preços da energia dispararam após a invasão da Ucrânia pela Rússia. As ações valorizaram mais de 80% no ano passado, fornecendo o poder de fogo financeiro para um acordo potencialmente definidor de uma era com a Pioneer.