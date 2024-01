Ex-ministro da Energia do Reino Unido renuncia ao cargo de deputado em protesto contra a política de petróleo e gás do primeiro-ministro

Ex-ministro de energia do Reino Unido renunciou ao cargo de parlamentar do Partido Conservador em protesto contra o plano do Primeiro-Ministro Rishi Sunak de permitir mais perfurações de petróleo e gás, um novo revés para o primeiro-ministro enquanto ele se prepara para as eleições gerais ainda este ano.

Chris Skidmore, que sancionou o compromisso de zero emissões líquidas da Grã-Bretanha até 2050, disse que “não poderia mais tolerar nem continuar a apoiar um governo que está comprometido com um curso de ação que eu sei que é errado e causará mais danos.” Na declaração no X, antigo Twitter, ele disse que deixaria o cargo de membro do Parlamento “o mais rápido possível”.

Skidmore, que já havia indicado que iria renunciar nas eleições gerais, disse que não poderia apoiar a pressão de Sunak para oferecer mais licenças para a exploração de petróleo e gás no Mar do Norte, um plano que avançará na Câmara dos Comuns na próxima semana.

“O projeto de lei que será debatido na próxima semana não consegue nada além de enviar um sinal global de que o Reino Unido está cada vez mais atrás dos seus compromissos climáticos”, disse Skidmore. “Não podemos esperar que outros países eliminem gradualmente os seus combustíveis fósseis quando, ao mesmo tempo, continuamos a emitir novas licenças ou a abrir novos campos petrolíferos.”

Sunak afirmou que o impulso ao petróleo e ao gás é necessário para reforçar a segurança energética da Grã-Bretanha e reduzir a dependência do Reino Unido das importações estrangeiras. A introdução do plano coincidiu com um retrocesso geral no impulso líquido zero da Grã-Bretanha, pois ele viu vantagem eleitoral em fazê-lo.

Não é a primeira vez que Sunak enfrenta problemas com seu próprio lado por causa de sua política ambiental. O antigo ministro do clima, Zac Goldsmith, demitiu-se no ano passado com um ataque dramático contra o primeiro-ministro, acusando-o de estar “desinteressado” na política climática e de que o Reino Unido tinha “retirado a nossa liderança em matéria de clima e natureza” sob o seu comando.

Isso ocorreu depois que Sunak reduziu uma série de compromissos verdes, incluindo o adiamento da proibição da venda de novos carros movidos a combustíveis fósseis e a flexibilização das regras sobre quando alguns britânicos substituem suas caldeiras a gás – pilares centrais de um compromisso juridicamente vinculativo para atingir zero emissões líquidas de carbono até 2050.