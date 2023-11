EUA vão anunciar estratégia global de fusão nuclear na COP28

Os Estados Unidos vão apresentar a primeira estratégia internacional para comercializar energia de fusão nuclear na próxima cúpula climática da ONU em Dubai, disse o enviado especial dos EUA para as Mudanças Climáticas, John Kerry, nesta segunda-feira, afirmaram duas fontes familiarizadas com o anúncio.

A fusão poderia ter uma vantagem importante sobre as atuais centrais de fissão nuclear que dividem átomos, uma vez que não produz resíduos radioativos duradouros. Se for implementado com sucesso, o processo também poderá fornecer uma fonte barata de eletricidade livre de carbono.

O ex-secretário de Estado vai anunciar seu plano para traçar a estratégia que prevê o reforço da cooperação com outros países com o objetivo de acelerar a comercialização em uma visita à empresa de fusão Commonwealth Fusion Systems, perto de Boston. O Reino Unido e os Estados Unidos assinaram em 8 de novembro um acordo de cooperação na área.

Processo que alimenta o Sol e as estrelas, a fusão pode ser replicada na Terra com calor e pressão usando lasers ou ímãs para esmagar dois átomos de luz até que eles se tornem um, mais denso, liberando grandes quantidades de energia.

Em agosto, cientistas que utilizaram raios laser em um laboratório nacional na Califórnia repetiram uma descoberta de fusão chamada ignição, onde por um instante a quantidade de energia proveniente da reação de fusão ultrapassou a concentrada no alvo.

Kerry, que como senador dos EUA há mais de uma década apoiou a legislação que financiaria a pesquisa de fusão no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), visitará a Commonwealth com Claudio Descalzi, CEO da empresa italiana de energia Eni. A Eni está trabalhando em quatro parcerias de pesquisa em fusão na Itália e nos EUA, incluindo uma com a Commonwealth.

“Terei muito mais a dizer sobre a visão dos Estados Unidos para parcerias internacionais para um futuro inclusivo da energia de fusão na COP28”, disse Kerry em comunicado.

Décadas de investimento federal estão transformando a fusão de uma experiência em uma “solução climática emergente”, acrescentou o comunicado.

Existem, no entanto, obstáculos à produção de eletricidade comercial pela fusão. A produção de energia do experimento de fusão do ano passado na Instalação Nacional de Ignição dos EUA foi de apenas cerca de 0,5% da energia usada para disparar os lasers, estimam alguns cientistas.

Até agora, os cientistas só alcançaram casos dispersos de ignição, e não os muitos eventos de ignição contínuos por minuto necessários para gerar eletricidade para abastecer casas e indústrias.

Existem também obstáculos regulamentares, de construção e de localização na criação de novas frotas de centrais elétricas para substituir partes dos sistemas energéticos existentes.

Alguns críticos dizem que a fusão será cara demais e vai demorar muito tempo para ser desenvolvida e ajudar na luta contra as mudanças climáticas num futuro próximo.

Uma fonte familiarizada com o anúncio planejado disse que a estratégia de fusão será um quadro que traça planos para a implantação global da tecnologia que poderá obter o apoio de parceiros internacionais.

A fonte disse que a COP28, entre 30 e novembro a 12 de dezembro, será “o ponto de partida para a cooperação internacional” na fusão nuclear, que Kerry apresentará como uma “solução climática, não um experimento científico”.

Por Valerie Volcovici e Timothy Gardner