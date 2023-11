EUA transmitem a Pequim preocupação com ações “perigosas e ilegais” no Mar do Sul da China

Os Estados Unidos e a China tiveram conversas “francas” sobre questões marítimas nesta sexta-feira, incluindo sobre o disputado Mar do Sul da China, e o lado norte-americano sublinhou suas preocupações com ações chinesas “perigosas e ilegais” no local, disse o Departamento do Estado.

As discussões foram realizadas em Pequim entre o Coordenador para China do departamento, Mark Lambert, e o diretor-geral de Assuntos de Fronteira e Oceânicos da China, Hong Liang, afirmou o Departamento de Estado em um comunicado.

A reunião aconteceu depois de contatos diplomáticos de alto escalão e nas vésperas da esperada reunião entre o presidente norte-americano, Joe Biden, e o presidente chinês Xi Jinping, durante a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), marcada para meados de novembro, em São Francisco.

O comunicado dos EUA disse que as conversas fizeram parte de “tentativas de manter linhas abertas de comunicação e administração responsável da relação entre EUA e China”. O texto informou ainda que o lado norte-americano reiterou a necessidade de retomar canais militares “para evitar falhas de comunicação e erros de cálculo”.

Os EUA descreveram as conversas como “substantivas, construtivas e francas” e disseram que elas tocaram em várias questões marítimas, incluindo o Mar do Sul da China e o Mar do Leste da China.

Uma série de esforços diplomáticos nos últimos meses, majoritariamente a pedido de Washington, tem buscado salvar o que era uma deterioração rápida dos laços entre os dois países, após os EUA derrubarem em fevereiro um suposto balão espião chinês.

Por David Brunnstrom