EUA ponderam aumentar as restrições ao acesso da China a chips de memória de IA

Os EUA ponderam aumentar as restrições unilaterais ao acesso da China a chips de memória de IA e equipamentos capazes de fabricar esses semicondutores já no mês que vem, uma medida que aumentaria ainda mais a rivalidade tecnológica entre as maiores economias do mundo.

A medida foi criada para impedir que a Micron Technology Inc. e as principais fabricantes de chips de memória da Coreia do Sul, SK Hynix Inc. e Samsung Electronics Co. forneçam às empresas chinesas os chamados chips de memória de alta largura de banda, ou HBM, de acordo com a Bloomberg. As três empresas dominam o mercado global de HBM.

A administração Biden está a trabalhar em várias restrições que visam manter a tecnologia vital fora das mãos de fabricantes chineses, incluindo limites nas vendas de equipamentos de fabricação de chips. Esta regra entregaria um novo conjunto de restrições contra chips de memória para inteligência artificial, a mais recente arena da competição EUA-China.

Se promulgada, a medida capturaria HBM2 e chips mais avançados, incluindo HBM3 e HBM3E, os chips de memória de IA mais avançados sendo produzidos atualmente, bem como as ferramentas necessárias para fazê-los. Os chips HBM são necessários para executar aceleradores de IA como os oferecidos pela Nvidia Corp. e Advanced Micro Devices Inc.

Não está claro como os EUA poderiam restringir as empresas sul-coreanas. Uma possibilidade é a regra de produto estrangeiro direto, ou FDPR, que permite que Washington imponha controles sobre produtos feitos no exterior que usam até mesmo a menor quantidade de tecnologia americana. Tanto a SK Hynix quanto a Samsung dependem de software e equipamento de design de chips dos EUA de empresas como Cadence Design Systems Inc. e Applied Materials Inc.