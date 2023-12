EUA: Embaixador realça ganhos da visita de João Lourenço

Em declarações à imprensa, a propósito do encontro de trabalho entre o Chefe de Estado angolano e o seu homólogo norte-americano, Joe Biden, previsto para hoje, na Sala oval da Casa Branca, disse ser uma oportunidade ímpar para a consolidação das relações bilaterais.

Segundo o diplomata, a Administração norte-americana tem uma “percepção positiva” das reformas implementadas em Angola, pelo que, no seu entender, este encontro ajudará a dinamizar a parceria estratégica, sobretudo no domínio da defesa e segurança.

Conforme Agostinho Van-Dúnem, a Casa Branca aprecia, em particular, as reformas que o país tem vindo a fazer no domínio da legislação para a concessão de terras para a agricultura.

É por esta razão, defendeu, que começa a haver o incremento do interesse de empresários norte-americanos, sublinhando que está em carteira uma visita a Angola, em Fevereiro de 2024, de investidores deste país, para avaliar as possibilidades reais de investimento.

Sublinhou o facto de os EUA darem uma importância diferente à questão da cooperação com Angola no sector do comércio, tendo destacado que, pela primeira vez, aquele país nomeou uma adida comercial para Angola.

“Estamos no caminho certo em relação às reformas, que vão possibilitar atrair mais empresários para Angola”, disse, tendo sublinhado que Joe Biden tem encorajado o sector empresarial público e privado do seu país para investir em Angola.

De igual modo, referiu, as instituições financeiras norte-americanas têm estado a proporcionar condições para que os seus empresários possam investir no país.

De acordo com o embaixador, já começaram a chegar alguns produtos angolanos aos EUA, no âmbito do AGOA, sobretudo madeira e de consumo alimentar, como peixe.

O encontro entre Joe Biden e João Lourenço vai abordar, essencialmente, assuntos relacionados com a cooperação bilateral em matéria de comércio, investimento, clima e energia, além dos investimentos dos EUA em África.

Um dos temas centrais do encontro, que decorre no âmbito das celebrações dos 30 anos de relações diplomáticas, será a implementação do projecto de Parceria para Infra-estruturas e Investimentos Globais (PGI) do Presidente Biden no Corredor do Lobito, província de Benguela. ELJ