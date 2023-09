EUA e Ucrânia vão produzir armamento em conjunto

O presidente ucraniano exaltou o facto de o seu país passar a conseguir produzir sistemas de defesa aérea, e agradeceu ao presidente Joe Biden, bem como ao Congresso americano. Mais perto de Kiev pode estar a chegada de um “pequeno número” de sistemas ATACMS

Volodymyr Zelensky congratulou-se esta quinta-feira com a assinatura de um acordo de coprodução de armamento com os Estados Unidos.

Após o encontro com Joe Biden na Casa Branca, o presidente ucraniano deixou uma mensagem nas redes sociais.

“Foi uma visita muito importante a Washington, com resultados muito significativos. Encontrei-me com o presidente Biden e a sua equipa. Há um novo pacote de defesa: defesa aérea, artilharia, projéteis, equipamento de engenharia. Existe também um acordo a longo prazo – trabalharemos em conjunto para que a Ucrânia produza as armas necessárias em conjunto com os Estados Unidos. Este é um novo nível na nossa união! A coprodução no setor da defesa com os Estados Unidos é um acontecimento histórico. Uma nova base industrial, novos postos de trabalho para ambas as nações”, afirmou Zelensky no vídeo postado nas redes sociais.

O presidente ucraniano exaltou o facto de o seu país passar a conseguir produzir sistemas de defesa aérea, e agradeceu ao presidente Joe Biden, bem como ao Congresso americano e aos partidos Democrata e Republicano.

“Senti confiança – confiança que é sempre a base da unidade. Houve perguntas claras e diretas dos deputados e senadores. Houve respostas diretas. Também houve reuniões hoje [quinta-feira] no Pentágono – conversas importantes sobre o apoio à defesa”, escreveu o líder ucraniano.

Já esta sexta-feira, a NBC News avançou que Joe Biden prometeu a Volodymyr Zelensky, durante a reunião entre os dois, que os Estados Unidos vão enviar um “pequeno número” de sistemas ATACMS para a Ucrânia.

O canal cita três oficiais norte-americanos, que revelaram a informação sob anonimato.

Os sistemas ATACMS são um dos pedidos mais recorrentes da administração ucraniana. Estes sistemas de longo alcance têm um raio de ação de 300 quilómetros, e permitirão às forças ucranianas atacar mais facilmente alvos nas regiões ocupadas, como a Crimeia.