EUA consideram uma medida antitruste rara: desmembrar o Google

Uma tentativa de desmembrar o Google, da Alphabet Inc. , é uma das opções consideradas pelo Departamento de Justiça depois que uma decisão judicial histórica concluiu que a empresa monopolizou o mercado de buscas online, de acordo com a Bloomberg.

A mudança seria o primeiro esforço de Washington para desmantelar uma empresa por monopolização ilegal desde os esforços mal sucedidos para dividir a Microsoft Corp. duas décadas atrás. Opções menos severas incluem forçar o Google a compartilhar mais dados com concorrentes e medidas para evitar que ele ganhe uma vantagem injusta em produtos de IA.

Independentemente disso, o governo dos EUA provavelmente buscará uma proibição do tipo de contratos exclusivos que estavam no centro do processo contra o Google. Se o Departamento de Justiça prosseguir com um plano de separação, as unidades mais prováveis para desinvestimento são o sistema operacional Android e o navegador da web do Google, Chrome, disseram fontes ouvidas pela Bloomberg. As autoridades também estão a tentar forçar uma possível venda do AdWords, a plataforma que a empresa usa para vender publicidade em texto.

As discussões do Departamento de Justiça se intensificaram após a decisão do Juiz Amit Mehta de 5 de agosto de que o Google monopolizou ilegalmente os mercados de busca online e anúncios de texto de busca. O Google disse que vai apelar dessa decisão, mas Mehta ordenou que ambos os lados comecem os planos para a segunda fase do caso, que envolverá as propostas do governo para restaurar a concorrência, incluindo um possível pedido de separação.

Advogados do Departamento de Justiça, que têm consultado empresas afetadas pelas práticas do Google, levantaram preocupações em suas discussões de que o domínio da empresa lhe dá vantagens no desenvolvimento de tecnologia de inteligência artificial, disseram as fontes da Bloomberg. Como parte de uma solução, o governo pode tentar impedir a empresa de forçar sites a permitir que o seu conteúdo seja usado para alguns dos produtos de IA do Google para aparecer nos resultados de busca.

Desinvestir o sistema operacional Android, usado em cerca de 2,5 bilhões de dispositivos no mundo todo, é uma das soluções mais frequentemente discutidas pelos advogados do Departamento de Justiça

Durante anos, os sites permitiram o acesso do rastreador da web do Google para garantir que eles aparecessem nos resultados de pesquisa da empresa. Mas, mais recentemente, alguns desses dados foram usados para ajudar o Google a desenvolver a sua IA.