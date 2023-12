EUA alertam Coreia do Norte sobre eventual ataque nuclear

Os Estados Unidos alertaram a Coreia do Norte de que qualquer ataque nuclear contra a nação ou seus aliados “é inaceitável e resultará no fim do regime (Kim Jong) Un”, afirmou neste sábado um comunicado conjunto dos EUA com a Coreia do Sul.

“O lado norte-americano reiterou que qualquer ataque da Coreia do Norte contra a Coreia do Sul será retaliado com uma resposta rápida, esmagadora e final”, disse o comunicado.

O segundo grupo consultivo nuclear entre EUA e Coreia do Sul se reuniu em Washington na sexta-feira, para conversas sobre dissuasão nuclear, como parte de um compromisso entre as duas nações de compartilhar mais informações sobre o planejamento caso haja um conflito com a Coreia do Norte. Pyongyang desenvolveu e testou uma série de mísseis balísticos que podem atingir alvos na Coreia do Sul, no Japão e nos EUA continental.

Kim Tae-hyo, vice-conselheiro nacional de segurança da Coreia do Sul, afirmou na sexta-feira que a Coreia do Norte pode testar um míssil balístico intercontinental neste mês, algo que tem sido considerado uma ameaça nuclear a despeito de seu alcance, pois ele pode carregar uma ogiva.

O terceiro encontro do grupo ocorrerá em solo sul-coreano, em 2024.

Por Lucia Mutikani e Steve Holland