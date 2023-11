EUA acreditam que Hamas não poderá governar Gaza no futuro

Os Estados Unidos não acreditam que o grupo militante palestino pró-iraniano Hamas possa estar envolvido no futuro governo da Faixa de Gaza quando a guerra com Israel terminar, disse a Casa Branca nesta quarta-feira.

O porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, falando aos repórteres enquanto o presidente norte-americano, Joe Biden, voava para Minnesota, também disse que os Estados Unidos não apoiam um assentamento permanente de civis de Gaza fora de Gaza, que tem sido administrada pelo Hamas.

Com o aumento do número de mortes de civis em Gaza na guerra entre Israel e o Hamas, Kirby disse que Washington não acredita que agora seja o momento para um cessar-fogo geral, mas que são necessárias pausas humanitárias nas hostilidades.

Enquanto os Estados Unidos e seus aliados e parceiros discutem opções para o pós-guerra em Gaza, Kirby disse que ter o Hamas no comando seria problemático após o massacre de 1.400 pessoas no sul de Israel em 7 de outubro.

“Acreditamos que o Hamas não pode ser o futuro da governança em Gaza. Eles não podem”, disse Kirby. “O que virá depois do conflito, ainda não temos todas as respostas, mas estamos trabalhando com nossos parceiros na região para explorar como pode e deve ser a governança em Gaza.”

