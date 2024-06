EUA absorveram 33% dos fluxos de investimento globais desde a Covid, em detrimento dos países emergentes

Diante dos apelos ao redor do mundo para diversificar os investimentos para além do dólar nos últimos anos, os EUA abocanharam quase 33% de todos os investimentos globais desde que a Covid surgiu.

Uma análise do Fundo Monetário Internacional enviada a pedido à Bloomberg News mostra que a parcela dos fluxos globais aumentou – e não caiu – desde que a escassez de dólares em 2020 assustou os investidores globais e o congelamento de activos russos em 2022 suscitou questões sobre o respeito pela livre circulação de capitais . A participação média dos EUA antes da pandemia era de apenas 18%, segundo o FMI.

Apesar de toda a angústia face ao domínio do dólar, a subida das taxas de juro nos Estados Unidos para os níveis mais elevados em décadas revelou-se um grande atrativo para os investidores estrangeiros. Os EUA também atraíram uma nova onda de investimento directo estrangeiro (IDE), graças a milhares de milhões de dólares em incentivos ao abrigo das iniciativas do Presidente Joe Biden para estimular a energia renovável e a produção de semicondutores.

A tendência marca uma grande mudança em relação aos dias pré-pandémicos, quando o capital invadia os mercados emergentes, incluindo a China em rápido crescimento. O grande rival geopolítico dos EUA viu a sua quota nos fluxos globais brutos cair mais de metade desde a chegada da pandemia.

A participação da China nos fluxos brutos de capital transfronteiriço foi de 3% no período de 2021 a 2023, abaixo dos cerca de 7% registrados na década até 2019, de acordo com dados do FMI.

Esses números mostram por que o presidente Xi Jinping e o seu governo têm lutado há algum tempo para reavivar o interesse de investidores estrangeiros no país.

Os dados de Abril mostraram que o investimento estrangeiro na China desacelerou pelo quarto mês consecutivo. E, com as taxas de juro em torno dos níveis mais baixos dos tempos modernos, o capital interno chinês está a jorrar, com as empresas locais a comprarem mais divisas desde 2016, em Abril.

O motor económico dos EUA, por outro lado, atraiu uma parcela cada vez maior do capital global. O Banco Mundial elevou na terça-feira a sua previsão de crescimento mundial para 2024, devido a uma forte expansão dos EUA — ilustrando o impacto global. Dados do FMI mostram que, em uma base líquida, os EUA receberam entradas que somam cerca de 1,5% do PIB no período de 2021-23.

Para mercados emergentes que precisam de mais capital internacional para alcançar economias avançadas, a situação dificilmente é ideal. O FMI sediado em Washington avalia que as nações emergentes viram uma saída de capital líquido nos últimos anos, pela segunda vez desde 2000. No ano passado, o IED bruto para mercados emergentes foi de apenas 1,5% do produto interno bruto — o menor nível desde o início do século XXI.

