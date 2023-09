Etiópia aderiu à Liga das Nações há 100 anos

Filiação à Liga das Nações

Em Setembro de 1923, a Etiópia aderiu à Liga das Nações como uma nação africana livre numa África quase inteiramente colonizada. Adis Abeba demonstrou desde cedo interesse nesta organização, mas optou por esperar até 1923 por razões processuais legais internacionais.

A Etiópia foi admitida pelo voto unânime dos 45 membros da Liga, o que em si é uma ironia histórica. Dos cinco membros permanentes, a Itália foi um dos mais entusiasmados.

A Liga das Nações, precursora da ONU, foi fundada em Genebra em janeiro de 1920, resultado dos tratados de paz que se seguiram à Primeira Guerra Mundial.

O organismo mundial era composto por uma Assembleia Geral dos Estados membros, à qual pertencia a Etiópia, um Conselho composto por cinco delegados permanentes (França, Reino Unido, Itália, EUA e Japão), depois por oito membros temporários chefiados por um secretariado permanente. Ao contrário da ONU, a Liga não pôde aplicar as sanções que votou contra um Estado devido à falta de aplicação militar.

“A Liga pretendia, portanto, continuar a ser um mito generoso”, afirmaram os historiadores Serge Bernstein e Pierre Milza. E é aqui que reside o problema.

“Em 1928, Mussolini exaltou as virtudes da amizade ítalo-etíope perante o Senado antes de assinar um pacto de amizade com a Etiópia em agosto. Este tratado, assinado por 20 anos e renovável, previa a paz e a amizade perpétuas entre os dois países”, disse Milza.

Sete anos depois, Mussolini tinha esquecido as suas palavras. Em 31 de março de 1936, após vários meses de combates na Batalha de Maychew, 500.000 soldados italianos ocuparam a Etiópia.

Este desafio total às convenções internacionais daria início a uma longa batalha jurídica. A Etiópia apresentou uma queixa à Liga das Nações; A Itália foi condenada; e seguiram-se sanções económicas, colocando uma forte pressão sobre a economia do país europeu.

O novo Negus , Haile Salassie, que deu continuidade à política de modernização e centralização do seu antecessor, assumiu o comando.

Selassié em Genebra

Sem hesitar, o Imperador Selassie foi a Genebra e fez ouvir a sua voz no pódio da Liga das Nações em 30 de Junho de 1936, apelando à justiça e à assistência contra a Itália fascista, a agressora.

“Eu, Haile Selassie, eu, Imperador da Etiópia, estou aqui hoje para exigir justiça, a justiça que é devida ao meu povo, bem como a assistência que lhe foi prometida há oito meses, quando 50 nações alegaram que a agressão tinha sido cometida. em violação dos tratados internacionais. O facto de um Chefe de Estado se dirigir pessoalmente a esta assembleia é um precedente. Mas é também a primeira vez que um povo foi vítima de tal injustiça e foi deixado, como é o caso hoje, à mercê do seu agressor”, disse ele, dirigindo-se à assembleia em amárico.

O seu discurso corajoso e sereno foi prejudicado pelo assobio dos jornalistas italianos e por um inesperado corte de energia .

“É a própria existência da Liga das Nações; é a confiança que cada Estado deve depositar nos tratados internacionais; é o valor das promessas feitas aos pequenos Estados de respeitar e garantir o respeito pela sua integridade e independência”, afirmou.

Um ano e meio depois, em 11 de dezembro de 1937, Mussolini bateu ruidosamente a porta na cara da Liga. Durante cinco anos, o direito internacional não prevaleceu. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial e a aliança nazi-alemã com a Itália, as cartas coloniais foram embaralhadas.

Da Liga das Nações à ONU

O “rei dos reis”, um apóstolo impenitente do seu país e um seguidor do internacionalismo, não parou por aí. Após o desaparecimento da Liga durante a Segunda Guerra Mundial, ele se dedicou à nova organização das Nações Unidas.

A viagem do presidente dos EUA, Franklin Delano Roosevelt, ao Oriente Médio em fevereiro de 1945 incluiu um encontro com Selassie. O imperador não hesitou em enviar uma delegação de diplomatas etíopes a São Francisco para ajudar a estabelecer a futura ONU.

Quarenta anos depois de ingressar na Liga, em 6 de outubro de 1963, o Imperador Selassie subiu ao pódio da Assembleia Geral das Nações Unidas, relembrando quando esteve diante do antecessor da ONU.

“Na altura, as minhas palavras não foram ouvidas, mas a história está aí para testemunhar quão justificada foi a advertência que emiti em 1936. Hoje, estou diante da Organização Mundial das Nações Unidas, que se livrou das armadilhas do seu desacreditado antecessor”, disse ele.

Com este discurso, há 60 anos, a velha nação etíope deu uma lição de modernidade e internacionalismo ao resto do mundo.