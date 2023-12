Estudante abre fogo e mata 14 pessoas em universidade de Praga

Um estudante da Universidade Carolina de Praga matou esta quinta-feira 14 pessoas e feriu outras 25 num tiroteio na própria universidade, no centro da capital checa. Foi abatido pelas autoridades.

O chefe da polícia da Chéquia, Martin Vondrášek, admitiu em conferência de imprensa que o balanço do número de vítimas pode ainda alterar-se, uma vez que 10 feridos estão em estado grave, e sublinhou que se tratou de um “ataque violento premeditado”, aparentemente inspirado noutros ataques semelhantes que já aconteceram em escolas noutros países do mundo.

O ministro do Interior checo também já veio garantir que não foi estabelecida qualquer ligação do crime ao terrorismo internacional.

As autoridades não divulgaram publicamente o nome do atirador. Segundo a BBC, trata-se de David K, um jovem de 24 anos que vivia na aldeia de Hostoun, a cerca de 20 quilómetros de Praga. Antes de sair de casa para iniciar o massacre na universidade, matou o pai, informou a polícia. O corpo do progenitor foi encontrado ao início da tarde.

O estudante frequentava a universidade de Belas-Artes, segundo informações recolhidas pelas agências internacionais, e deveria participar esta quinta-feira numa conferência de imprensa na universidade, pelas 14:00, hora local. Era o proprietário legal de várias armas.

O alerta para o tiroteio foi dado pouco depois das 15:00, hora local – menos uma hora em Lisboa. As autoridades anunciaram que estavam a responder a um tiroteio na Praça Jan Palach, no centro de Praga, tendo informado cerca de uma hora depois que o atirador tinha sido “eliminado” e o edifício da universidade evacuado. Cerca de 200 pessoas foram retiradas do local.

A polícia estabeleceu um perímetro de segurança na área em torno da universidade: naquela praça do centro de Praga ficam as faculdades de Filosofia e Belas-Artes da Universidade Carolina de Praga.

A imprensa local adianta que foi ouvida uma explosão antes de o atirador ter aberto fogo a partir do telhado do edifício da universidade. Ao início da noite de quinta-feira, o autarca de Praga revelou que a polícia continuava a patrulhar a área, ainda que se acredite que não existe perigo para os residentes. “Pelo que sei, eles eliminaram o atirador no edifício e ele depois saltou para algum lado e morreu”, disse Bohuslav Svoboda aos jornalistas.

O primeiro-ministro checo, Petr Fiala, cancelou uma viagem ao leste do país e regressou à capital devido aos “trágicos eventos na faculdade”, revelou no Twitter.

Ao início da noite de quinta-feira, agradeceu as condolências e o apoio ao povo checo que foram manifestados após “o tiroteio na Faculdade de Belas-Artes”.