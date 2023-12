Estatísticas mensais de eletricidade nos países da OCDE

De acordo com o boletim de estatísticas mensais de eletricidade da Agência Internacional de Energia, nos países da OCDE a produção líquida total de eletricidade ascendeu a 879,0 TWh em setembro de 2023, um aumento de 1,3% em comparação com setembro de 2022. Nos primeiros três trimestres de 2023, a produção de eletricidade caiu 2,3% no acumulado do ano em comparação com o mesmo período do ano passado.

Esta diminuição foi impulsionada principalmente pela redução da produção de eletricidade a partir de fontes de combustíveis fósseis (-5,6% em termos anuais), liderada pela menor produção de eletricidade a partir de centrais elétricas a carvão (-15,2% em termos anuais). A produção de eletricidade a partir de gás natural aumentou ligeiramente nos primeiros três trimestres de 2023 (+0,9% no acumulado do ano). Globalmente, a participação dos combustíveis fósseis no cabaz elétrico da OCDE foi de 52,5% em Setembro de 2023, o que significa 1,2% inferior à de Setembro de 2022.

A produção de eletricidade a partir de fontes renováveis aumentou nos primeiros três trimestres de 2023 (+1,2% anual), impulsionada principalmente por um aumento na geração solar (+14,1% anual). Por outro lado, a geração hídrica diminuiu -3,0% no acumulado do ano, atingindo uma participação recorde de 11,8% no mix de eletricidade da OCDE. A percentagem do total de energias renováveis no cabaz elétrico da OCDE ascendeu a 30,8% em setembro de 2023, quase inalterada em comparação com Setembro de 2022.

Durante os primeiros três trimestres de 2023, a geração de eletricidade a partir da energia nuclear aumentou 1,3% no acumulado do ano. Em setembro de 2023, as centrais nucleares representavam 16,4% da produção total de eletricidade da OCDE, um aumento de quase um ponto percentual em comparação com setembro de 2022.