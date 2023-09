Estados Unidos rejeitam posição da China de ligar o clima aos semicondutores na Cimeira do G20

O Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, denunciou como irresponsável qualquer tentativa de vincular a ação sobre as mudanças climáticas ao acesso a semicondutores, dizendo que a administração do presidente Joe Biden rejeitaria tais tentativas.

“Penso que a ideia de manter o clima refém da prioridade de um determinado país numa questão totalmente separada é o cúmulo da irresponsabilidade”, disse Sullivan aos jornalistas no avião para a Índia para a cimeira do Grupo dos 20 países.

“Temos uma crise climática” e “não deveria ser uma fonte de alavancagem”, disse ele. “Deveria ser uma fonte de urgência para os países realmente se sentarem à mesa e tentarem resolver o problema.”

Sullivan respondia a uma reportagem da Bloomberg News de que a China tinha levantado a questão da melhoria do acesso aos semicondutores nas discussões internacionais sobre o progresso no combate às alterações climáticas na preparação para o G-20.

As autoridades chinesas levantaram a perspectiva de os países desenvolvidos fornecerem mais financiamento e tecnologia – incluindo chips – para ajudar nos esforços de combate ao aquecimento global, segundo pessoas familiarizadas com os preparativos da cimeira. Todos pediram para não serem identificados por discutirem negociações em andamento e privadas.

Conversas tensas

“Eu já disse muitas vezes que o esforço da China para vincular o clima às ações dos EUA em outras questões não é um jogo que vamos jogar, e isso também é verdade no contexto do G-20”, disse Sullivan, referindo-se ao acordo formal da China.

As negociações sobre a ação climática estão entre as mais tensas na preparação para a reunião deste fim de semana em Nova Deli, que o presidente chinês, Xi Jinping , optou por ignorar em meio às tensões com a Índia e os EUA.

A administração de Xi condenou repetidamente as medidas dos EUA para reforçar os controlos de exportação de tecnologia de chips de ponta para a China, por razões de segurança nacional, dizendo que isso equivale à contenção da segunda maior economia do mundo. A aposta da China nas conversações com os seus homólogos do G-20, incluindo os EUA e outras potências de chips, como o Japão e a Coreia do Sul, sugere que essas restrições estão a prejudicar.

É altamente improvável que os esforços para reverter as restrições ao acesso a chips e à tecnologia de fabricação de chips tenham sucesso, até porque as revelações de que a gigante tecnológica chinesa Huawei Technologies Co. produziu um smartphone com um processador avançado em seu núcleo suscitaram preocupações em Washington de que os controles existentes não são suficientemente rigoroso. Mesmo assim, a China pode simplesmente ter levantado a questão para realçar as suas queixas.

Os chips são usados em aplicações necessárias para acelerar a transição energética, como veículos elétricos e turbinas eólicas. Num discurso de Abril descrevendo a política industrial dos EUA e a concorrência de Washington com a China, Sullivan alertou que “as cadeias de abastecimento de energia limpa correm o risco de serem transformadas em armas ”, à semelhança do petróleo na década de 1970.