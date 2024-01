Estados Unidos reforçam parceria com África

O Secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse na terça-feira que os Estados Unidos estão empenhados em aumentar as suas parcerias em todo o continente africano e que vêem cada vez mais os países africanos “a liderar questões com consequencias global”.

Os Estados Unidos anunciaram 45 milhões de dólares em novos financiamentos para ajudar a África Ocidental a prevenir conflitos e a promover a estabilidade, frente ao alinhamento com nações como a Rússia.

Na capital de Cabo Verde, Praia, Blinken manteve conversações na segunda-feira com o Primeiro-Ministro e visitou o porto da cidade, que recebeu financiamento para esforços de modernização da Corporação Desafio do Milénio do governo dos EUA.

Ele felicitou igualmente a certificação de Cabo Verde como país livre de malária pela Organização Mundial de Saúde.

Blinken encontra-se hoje com o presidente da Nigéria e da Costa do Marfim.

A quarta viagem de Blinken a África deverá terminar em Angola, onde se vai reunir com o Presidente João Lourenço para discutir o Processo de Luanda, uma iniciativa de paz desenhada para resolver os conflitos no leste do Congo.