Estados Unidos: Powell diz que “chegou a hora” do Fed cortar as taxas de juros

O presidente Jerome Powell disse que chegou a hora do Federal Reserve cortar a sua taxa básica de juros, reafirmando as expectativas de que as autoridades começarão a reduzir os custos dos empréstimos no mês que vem e deixando clara a sua intenção de evitar mais esfriamento no mercado de trabalho.

“Chegou a hora de a política se ajustar”, disse Powell na sexta-feira no texto de um discurso na conferência anual do Fed de Kansas City em Jackson Hole, Wyoming. “A direção da viagem é clara, e o momento e o ritmo dos cortes de taxas dependerão dos dados recebidos, da perspetiva em evolução e do equilíbrio de riscos.”

O chefe do Fed reconheceu o progresso recente na inflação, que voltou a moderar-se nos últimos meses após estagnar no início do ano: “a minha confiança de que a inflação está num caminho sustentável de volta a 2% aumentou”, disse ele, referindo-se à meta de inflação do banco central.

Embora os comentários tenham fornecido alguma clareza para os mercados financeiros no curto prazo, eles ofereceram poucas pistas sobre como o Fed poderia proceder após a reunião de setembro.

Ainda assim, o discurso confirmou que o Fed está à beira de um ponto de virada fundamental em sua batalha de dois anos contra a inflação. Durante a maior parte desse tempo, o mercado de trabalho se mostrou surpreendentemente robusto, dando espaço para que as autoridades se concentrassem obstinadamente em reduzir a inflação em direção à meta de 2% do banco central.

O Fed manteve a sua taxa de referência numa faixa de 5,25% a 5,5% — seu nível mais alto em mais de duas décadas — no último ano para apoiar essa meta, aumentando os custos de empréstimos em toda a economia e globalmente.

Embora a inflação ainda permaneça acima da meta do Fed, ela recuou significativamente de seu pico recente de 7,1% em 2022. O indicador de inflação preferido do banco central, o índice de preços de despesas de consumo pessoal, subiu 2,5% em junho em relação ao ano anterior. Uma medida separada da inflação subjacente ao consumidor esfriou em julho pelo quarto mês consecutivo. Enquanto isso, a taxa de desemprego aumentou no mês passado, também pela quarta vez consecutiva, atingindo 4,3%, e os empregadores reduziram o ritmo de contratação.

Os comentários de Powell provavelmente serão bem recebidos pelos americanos que enfrentam altas taxas de juros vinculadas a hipotecas, automóveis, cartões de crédito e outros empréstimos. Os investidores estão amplamente antecipando um corte de um quarto de ponto quando o Comitê Federal de Mercado Aberto se reunir novamente em 17 e 18 de setembro.