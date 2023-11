Estados Unidos lançam rede de investimento para envolver o sector privado na estratégia mineral com a África

A parceria público-privada é a mais recente iniciativa dos EUA para tentar reverter o domínio da China sobre os alicerces da revolução da energia verde.

O governo dos EUA lançou esta semana uma nova parceria público-privada para tentar envolver o sector empresarial na sua competição com a China pelo controlo de minerais estratégicos em África e fora dela.

O Departamento de Estado está fazendo parceria com a organização sem fins lucrativos SAFE para criar a Rede de Investimento em Minerais para Segurança e Transição de Energia Vital, ou MINVEST.

O objectivo é envolver o sector empresarial dos EUA nos esforços do governo para garantir os recursos necessários para a revolução da energia verde de nações amigas, disse o subsecretário de Estado para o crescimento económico, energia e ambiente, José Fernandez.

“Por que estamos fazendo isso?” Fernandez perguntou em uma cerimônia de assinatura com o fundador e presidente da SAFE, Robbie Diamond. “Temos uma necessidade. E a necessidade é muito clara: para alcançarmos os nossos objetivos de energia limpa até 2050, precisaremos de minerais exponencialmente mais críticos do que os que temos agora.”

‘Vulnerabilidade estratégica’

“O obstáculo neste momento”, disse Fernandez, é que há “relativamente pouco investimento neste campo. Temos cadeias de abastecimento dominadas por um ou dois países. Não obtemos informações suficientes. E por isso precisamos de ser capazes de galvanizar o sector privado nos nossos esforços.”

Diamond disse que a SAFE lançou um Centro para Estratégia de Minerais Críticos em 2021 com o objetivo de abordar a “vulnerabilidade estratégica” da América ao controle chinês sobre muitos dos minerais necessários para alimentar carros elétricos e redes de energia verde. A nova parceria com o Departamento de Estado faz avançar essa missão.

Corrida para o topo

A rede de investimento é uma “parceria na sua forma mais verdadeira”, disse a representante especial para parcerias globais, Dorothy McAuliffe – “uma que emergiu organicamente de metas e objectivos partilhados”.

Surgiu depois de o grupo de trabalho de minerais críticos presidido por Fernandez ter identificado a necessidade de “infundir mais perspectivas do sector privado nas nossas estratégias e actividades de minerais críticos”, disse ela.

No ano passado, o gabinete de Fernandez lançou uma Parceria de Segurança Mineral que atualmente consiste em 13 países – nenhum em África até agora – e a União Europeia, para “catalisar o investimento público e privado em cadeias de abastecimento responsáveis de minerais críticos a nível mundial”.

A parceria tem quatro objetivos principais, disse ele: compartilhar informações sobre projetos em todo o mundo; investir e financiar projetos em conjunto; promover a reciclagem no espaço de minerais críticos; e fazendo tudo de forma sustentável.

O nosso sucesso na transição energética só será eficaz na medida em que trouxermos consigo o mundo em desenvolvimento.

“É uma oportunidade de negócio para o nosso sector privado e para os nossos trabalhadores [e] um imperativo estratégico para os Estados Unidos conseguirem obter os tipos de minerais que irão alimentar o nosso futuro energético limpo”, disse ele.

Mão amiga

Parte do apelo dos EUA em África é o seu “espírito de parceria”, disse o secretário adjunto para os recursos energéticos, Geoffrey Pyatt. Os países ricos em recursos “esperam usufruir de alguns dos benefícios desses recursos em termos de desenvolvimento local, em termos de construção de capital humano, em termos de avanço das suas próprias transições energéticas”.

“Temos de lembrar que o nosso sucesso na transição energética só será eficaz na medida em que trouxermos consigo o mundo em desenvolvimento”, disse ele, “porque se os Estados Unidos e a Europa continuarem a electrificar tudo, enquanto o Sul Global estiver a construir mais carvão centrais eléctricas, não vamos cumprir os nossos objectivos climáticos globais e o nosso objectivo líquido zero até 2050.”

Pyatt disse que os EUA têm um “imperativo estratégico para garantir que não trocaremos uma era de dependência europeia do petróleo e do gás russos por uma era de dependência da China em minerais críticos”.

Chegar lá significa tranquilizar as empresas norte-americanas sobre a realização de negócios em lugares como a África, disse Diamond.

“Como as empresas procuram… ir para estes países, ambientes mais difíceis para elas trabalharem, ter o governo dos EUA a apoiá-las é algo muito, muito importante para elas”, disse ele. “E se as coisas não forem perfeitas, estamos dispostos a apoiá-lo.”

Os países africanos também têm um papel a desempenhar.

‘Falta de urgência’

Falando ao The Africa Report na Cimeira Empresarial EUA-África deste Verão, no Botswana, a responsável comercial regional do Departamento de Comércio dos EUA para a África Subsaariana, Cynthia Griffin, notou uma “falta de urgência” em alguns países africanos em termos de obter os seus direitos legais, enquadramentos que correspondam aos padrões exigidos para atrair investimento estrangeiro.

“Estive na DRC Mining Week há pouco tempo”, disse Griffin. “E simplesmente não senti um sentido de urgência por parte de alguns governos… nas questões de governação, nas questões regulamentares, coisas que as empresas precisam de ver para entrar em alguns destes mercados.”

Fernandez, no entanto, disse que os países africanos querem aproveitar o momento.

“Acho que eles sentem a urgência, mas são cuidadosos”, disse ele. “Algumas das suas experiências não foram positivas… e, portanto, penso que estão a avançar a uma velocidade deliberada.”

No geral, disse ele, existe o apetite por uma parceria com os EUA. “Isso não será um problema”, disse Fernandez. “Estamos empurrando uma porta aberta.”