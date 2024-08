Estados Unidos: Fed abre caminho para corte das taxas de juro em setembro

Autoridades do Federal Reserve dos EUA sugeriram que estavam se aproximando da redução das taxas de juro quando concordaram em mantê-las estáveis na quarta-feira.

“Uma redução nas taxas de juro pode estar na mesa já na próxima reunião em setembro”, disse o presidente do Fed, Jerome Powell, numa conferência de imprensa após a reunião. “Estamos a chegar mais perto do ponto em que será apropriado reduzir nossa taxas de juro, mas ainda não chegamos a esse ponto.”

As autoridades fizeram duas mudanças importantes em sua declaração de política , reconhecendo o progresso recente no combate à inflação e se aproximando da redução das taxas sem fazer nenhum compromisso explícito.

A mudança é significativa porque sugere que a inflação pode não ser mais um obstáculo para a redução das taxas, particularmente se o mercado de trabalho continuar a esfriar.

As autoridades monetárias dos Estados Unidos aumentaram a sua taxa de referência para cerca de 5,3%, uma alta de duas décadas, em julho de 2023, e passaram grande parte deste ano focadas em quando começar a reduzir. “O senso amplo do comitê é que a economia está se aproximando do ponto em que será apropriado reduzir a nossa taxas de juro”, disse Powell.

A economia tem sido robusta até agora neste ano. O produto interno bruto, a medida mais ampla da produção económica dos EUA, aumentou a uma taxa anual de 2,1% durante o primeiro semestre do ano. Embora a inflação tenha sido inesperadamente alta no primeiro trimestre, leituras mais recentes sugerem que uma desaceleração no crescimento dos preços durante o segundo semestre do ano passado foi retomada e pode estar se ampliando.

Uma diminuição das taxas de juro do FED terá um impacto na economia global, especialmente nos países em desenvolvimento que estão sobrecarregados com o peso do serviço da dívida externa, limitando a sua capacidade de fazer face às despesas prioritárias de desenvolvimento.

Por Editor Económico

Portal de Angola