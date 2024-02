Estados Unidos e China exploram novas opções de alívio da dívida para os países em desenvolvimento

Os Estados Unidos e a China estão a discutir novas medidas para evitar uma onda de incumprimentos soberanos nos mercados emergentes, segundo pessoas familiarizadas com a situação, numa das tentativas mais significativas em anos de cooperação económica entre as superpotências rivais.

As conversações – incluindo formas de prolongar preventivamente os períodos de empréstimo antes que os países falhem nos pagamentos – visam, em geral, aliviar o fardo anual do serviço da dívida de mais de 400 mil milhões de dólares para os países pobres e encontrar uma alternativa às elevadas taxas de endividamento que essas nações enfrentam agora no mercado.

Além de alargar os prazos de reembolso, outras ideias em discussão incluem o aumento do financiamento do Banco Mundial e de outros bancos multilaterais. Um ponto-chave é implementar essas medidas antes que os países entrem em incumprimento e encetar conversações formais de reestruturação com os credores.

Qualquer proposta conjunta resultante sobre questões de dívida soberana global entre Washington e Pequim provavelmente precisaria do apoio de todo o Grupo dos 20, bem como do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial.

Eventualmente, também exigiria uma ampla adesão por parte dos credores privados, que capturaram uma parcela maior dos empréstimos soberanos dos mercados emergentes e esperam ter mais voz na mesa de negociações.

Um dos objetivos das negociações, disseram duas pessoas, é levar uma proposta aos líderes do G-20 quando eles se reunirem no Rio de Janeiro, em novembro. Outra pessoa alertou que as negociações ainda estão em estágio inicial e não está claro se resultarão em algo concreto.

Uma abordagem conjunta Estados Unidos e China seria um avanço, uma vez que os dois lados são as forças mais poderosas que actuam na resolução da dívida de muitas nações: Washington domina a arquitectura financeira global através da influência do Departamento do Tesouro no FMI e no Banco Mundial, enquanto Pequim tem essencialmente poder de veto sobre muitos negócios como o maior credor dos países em desenvolvimento.

As discussões surgem no meio de preocupações crescentes sobre o lento progresso das negociações de reestruturação para países como a Zâmbia e o Gana , que estão agora envolvidos num processo conhecido como Quadro Comum , um programa para reestruturar dívidas lançado em 2020 pelo G-20, Banco Mundial e FMI.

As ambições do quadro incluíam reunir os credores tradicionais do chamado Clube de Paris – na sua maioria nações credoras ocidentais ricas – à mesa com credores emergentes, nomeadamente a China e o sector privado.

Mas esse processo suscitou críticas por avançar a um ritmo perigosamente lento, deixando países em situação de incumprimento suspensos durante anos, enquanto dissuadiu outros que estavam à beira da falência de procurar ajuda devido ao processo difícil.

Por exemplo, a Zâmbia entrou em incumprimento em 2020 e ainda não finalizou a revisão das suas dívidas. Parecia ter chegado a um acordo para reestruturar mais de 3 mil milhões de dólares em dívida no final do ano passado, apenas para vê-lo desmoronar no meio de um impasse entre Pequim e os detentores de obrigações.

As conversações entre os EUA e a China começaram antes de uma reunião na Califórnia, em novembro, entre os presidentes Joe Biden e Xi Jinping e continuaram este ano, segundo uma das pessoas.

As questões da dívida foram discutidas durante a visita do subsecretário do Tesouro dos EUA, Jay Shambaugh , a Pequim, no início deste mês .

Pequim emergiu como um enorme credor das economias em desenvolvimento ao longo da última década, como parte da Iniciativa Cinturão e Rota de Xi, que se concentrou principalmente nas infra-estruturas construídas na China. Esses fundos vieram através de uma variedade de canais, incluindo o Banco de Exportação e Importação da China e o Banco de Desenvolvimento da China, bem como através de bancos comerciais alinhados com o Estado ou de empresas estatais.

Dívidas com a China

Os 10 principais países que têm dívidas com a China. Angola está em segundo lugar

Não está claro se os planos Estados Unidos-China se aplicariam a países de rendimento médio, como o Paquistão e o Egipto, ou se se concentrariam em países de baixo rendimento, o que teria um âmbito semelhante ao do Quadro Comum.

Os países em desenvolvimento gastaram um valor recorde de 443 mil milhões de dólares em pagamentos do serviço da dívida em 2022, de acordo com o Banco Mundial, que alertou que a situação corre o risco de os levar à crise e criar uma “ década perdida ” de estagnação económica.

Cerca de uma dúzia de países em desenvolvimento estão em situação de incumprimento ou têm títulos globais negociados em níveis que sugerem que o mercado está a preparar-se para o país perder pagamentos, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

Os mercados de capitais internacionais começaram a reabrir para alguns mutuários dos mercados emergentes, mas a taxas que provavelmente apenas agravarão os encargos orçamentais. O Quénia, por exemplo, vendeu 1,5 mil milhões de dólares em notas este mês com um cupão de 10,375%.