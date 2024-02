Estados Unidos: A pausa nas exportações de gás natural decidida por Biden cria divisões até mesmo entre os democratas

A decisão do presidente Joe Biden de suspender as aprovações de exportação de gás natural liquefeito (GNL) foi elogiada por progressistas e activistas climáticos – mas criticada pelos republicanos, a industria e até mesmo entre os democratas de estados produtores de gás .

Leia Mais: A Câmara dos EUA votará contra o congelamento das exportações de gás de Biden, fazendo antever a posição dos republicanos sobre o clima

Leia Mais: Os EUA poderão suspender temporariamente as aprovações de exportação de GNL, o que terá implicações para a transição energética

Leia Mais: OS ESTADOS UNIDOS TORNARAM-SE O MAIOR EXPORTADOR DE GNL E O MAIOR PRODUTOR DE PETRÓLEO DO MUNDO. O QUE ISSO SIGNIFICA?

Um grupo de 10 legisladores democratas da Câmara de estados como Texas, Alasca e Califórnia enviou uma carta a Biden pedindo-lhe que “reorientasse” as suas políticas nas exportações de GNL.

“Os Estados Unidos devem continuar a liderar o caminho para garantir a segurança do nosso próprio fornecimento de energia e dos nossos aliados”, escreveram os legisladores, liderados pelo representante do Texas, Marc Veasey , na carta tornada pública na sexta-feira. “Cada molécula de GNL exportada pelos EUA ajuda a limitar o crescimento das emissões globais e proporciona segurança energética em todo o mundo.”

Os democratas do Senado da Pensilvânia, o segundo maior estado produtor de gás natural dos EUA, foram mais contundentes nas suas críticas.

“Embora os impactos imediatos na Pensilvânia ainda não sejam vistos, temos preocupações sobre os impactos de longo prazo que esta pausa terá sobre os milhares de empregos na indústria de gás natural da Pensilvânia”, disseram os senadores Bob Casey e John Fetterman em comunicado conjunto na quinta-feira. . “Se esta decisão colocar em risco os empregos no setor energético da Pensilvânia, pressionaremos o governo Biden a reverter esta decisão.”

A administração Biden anunciou que estava suspendendo a aprovação de licenças para exportar GNL enquanto examinava o efeito dos embarques nas mudanças climáticas e outros fatores em meio a uma campanha de ambientalistas e outros que passaram a ver a decisão como um símbolo das credenciais verdes do presidente. Os opositores aos enormes terminais de exportação, que incluem o ambientalista Bill McKibben , que liderou com sucesso uma pressão para bloquear o oleoduto Keystone XL há uma década, argumentam que a infraestrutura irá garantir a utilização de combustíveis fósseis nas próximas décadas.

“Não temos tempo para continuar a fingir que o gás natural é uma solução climática”, disse o deputado Jared Huffman , um democrata da Califórnia, durante uma conferência de imprensa no Capitólio, onde os líderes ambientais da linha da frente declararam vitória na garantia da pausa. “Não temos tempo para continuar a fingir que o GNL é uma energia limpa.”

Mas os críticos da moratória, que ameaça perturbar milhares de milhões de dólares em projetos de exportação de GNL de empresas como a Commonwealth LNG e a Energy Transfer LP, consideraram-na uma manobra política para ajudar Biden a obter os votos de jovens eleitores progressistas irritados com a decisão do presidente.

Mas a decisão coloca os legisladores democráticos dos estados produtores de gás natural numa posição politicamente difícil.

O senador John Hickenlooper , um democrata do Colorado que já bebeu fluido de fracking para garantir a segurança da técnica de perfuração, disse que precisava de mais informações antes de decidir se apoiava uma medida que está sendo promovida pelos republicanos para retirar totalmente o papel do Departamento de Energia na aprovação de licenças de exportação de GNL.

A pausa na exportação de GNL de Biden será examinada em duas audiências na Câmara e no Senado na próxima semana, incluindo uma liderada pelo senador Joe Manchin , o democrata da Virgínia Ocidental que não tem medo de se opor às políticas do governo Biden que prejudicam o fornecimento abundante de carvão e gás natural do seu estado.