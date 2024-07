Estados-membros da UE estão de acordo com imposição de tarifas provisórias sobre veículos elétricos chineses

Os estados-membros da União Europeia sinalizaram apoio a tarifas provisórias sobre veículos elétricos enviados da China numa votação secreta e não vinculativa esta semana, que mostrou o apetite do bloco em enfrentar a segunda maior economia do mundo por questões comerciais, anunciou a Bloomberg.

De acordo com a Bloomberg, não se sabe como cada nação votou, mas há sinais de algum desconforto. Vários governos importantes, incluindo a Alemanha, se abstiveram, com alguns planeando formar uma posição mais firme em uma data posterior.

No início deste mês, a UE avançou com planos para impor tarifas provisórias sobre veículos elétricos fabricados na China, o que aumentaria as taxas para até 48% depois que uma investigação lançada pela UE chegou a conclusão que Pequim subsidia a sua indústria de veículos elétricos a um ponto que causa danos económicos às fábricas dos países da UE.

A UE aplicou tarifas temporárias a três fabricantes chineses que foram amostrados durante sua investigação anti subsídios. A fabricante estatal de MG SAIC Motor Corp. enfrenta uma tarifa adicional de 37,6% além da taxa existente de 10%, enquanto a controladora da Volvo Car AB, Geely Automobile Holdings Ltd. e a BYD Co. serão atingidas com taxas adicionais de 19,9% e 17,4%, respetivamente.

Outros produtores de EV na China que cooperaram com a investigação, mas não foram amostrados, estarão sujeitos a uma taxa média ponderada de 20,8%, enquanto as empresas que não cooperaram enfrentarão um acréscimo de 37,6%. Fabricantes de automóveis ocidentais como Renault SA , BMW AG e Tesla Inc. também são afetados, com o fabricante dos EUA atualmente respondendo pela maior parte das remessas de EV da China para a UE.

Os impostos definitivos entrariam em vigor em novembro, a menos que uma solução alternativa ou a menos que uma maioria qualificada de estados-membros da UE bloqueie a mudança quando eles realizarem a votação final. Os impostos provisórios serão emitidos como “garantias” e serão coletados apenas se os impostos finais forem impostos. A Tesla poderia obter uma taxa individual nesse estágio.

As negociações entre a UE e a China estão em andamento. Para Bruxelas, qualquer solução tem de ser baseada nas regras da Organização Mundial do Comércio e abordar os subsídios prejudiciais subjacentes que a investigação identificou. Pequim procurou transformar a investigação em uma negociação e tem tentado dividir os estados-membros pressionando-os bilateralmente, informou a Bloomberg.

A China ameaçou retaliar se a UE seguir adiante com as taxas. Ela já lançou uma investigação antidumping direcionada sobre importações de carne suína, e as descobertas de uma investigação sobre bebidas destiladas da UE devem sair no começo do ano que vem, mas podem sair a qualquer momento. Pequim alertou que poderia atingir produtos agrícolas europeus, o setor de aviação e carros com motores grandes. Também poderia decidir desafiar a investigação da UE na OMC.