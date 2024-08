Escritor Selopes defende maior investimento nas editoras nacionais

Luanda – O escritor angolano Sequeira Lopes “Selopes” defendeu hoje (segunda-feira), em Luanda, a necessidade de maiores investimentos nas editoras nacionais, com o objectivo de aumentar a produção literária no país.

Em declarações à Angop, a propósito do tema “A literatura angolana e o seu impacto social” , o escritor sustentou à importância de haver maior apoio nas editoras, por parte do Estado e o sector privado, para propiciar a concorrência literária e, como consequência, o aumento da qualidade das obras produzidas pelos escritores angolanos.

Para o autor, nota-se mais publicações de livros na capital do país em relação as demais províncias, o que requer um maior trabalho com os investimentos a disposição, para que as outras partes do país, também registem a venda e publicação de obras literárias.

O escritor reconheceu o aparecimento de obras de qualidade no mercado literário, o que denota a capacidade criativa dos escritores angolanos e a força de algumas editoras em produzir livros.

Selopes, por outro lado, solicitou os encarregados de educação, escolas e as igrejas a incentivarem as crianças a lerem, pois isso, aumentará o universo de leitores.

Selopes nasceu em Luanda, em 1980. É Membro da Brigada Jovem de Literatura de Angola e é licenciado em Letras pela Universidade Agostinho Neto (UAN). Frequenta actualmente o mestrado em gestão de recursos humanos e professor no Instituto Médio de Educação 22 de Novembro.

“O Dia Mais Feliz Para o Pai” , ” Kena a menina do rio azul” e “ Marido da outra e cultura e outras coisas” são os três livros já publicados por Selopes. (portalangop.co.ao)