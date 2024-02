Equipe do Tesouro dos EUA vai à China nesta semana para discutir subsídios e políticas econômicas

O governo Biden vai enviar cinco altos funcionários do Tesouro dos Estados Unidos a Pequim nesta semana para conversas econômicas que se concentrarão fortemente nas políticas “não mercadológicas” da China que estão adicionando excesso de capacidade industrial, disse uma autoridade do Tesouro nesta segunda-feira.

Liderada pelo subsecretário do Tesouro para Assuntos Internacionais, Jay Shambaugh, a delegação planeia manter conversas francas como parte do Grupo de Trabalho Econômico EUA-China sobre os subsídios de Pequim que incentivam a produção excessiva de bens que ameaçam inundar os mercados globais com importações baratas, disse o funcionário.

Isso inclui veículos elétricos, setor que o governo Biden está tentar desenvolver nos Estados Unidos com seus próprios subsídios fiscais.

O grupo discutirá as perspectivas econômicas dos EUA e da China, os regimes de triagem de investimentos para a segurança nacional em ambos os países e as oportunidades de cooperação sobre as mudanças climáticas e o alívio da dívida dos países pobres, disse a autoridade do Tesouro.

A ênfase nos subsídios industriais da China ocorre no momento em que o governo Biden dá continuidade a uma revisão das tarifas dos EUA impostas a centenas de bilhões de dólares em importações chinesas pelo ex-presidente Donald Trump.

Por David Lawder; Reportagem adicional de Jose Joseph em Bengaluru