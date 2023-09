Equinor planeia desenvolver novo campo de gás no Mar do Norte

A Equinor ASA e a Kuwait Foreign Petroleum Exploration Co. planeiam desenvolver um novo campo de gás natural no Mar do Norte e prolongar a vida útil do campo de Gina Krog, com o objetivo de manter a posição da Noruega como o maior fornecedor europeu de gás.

A Equinor e a Kufpec pretendem começar a produzir no campo de gás natural de Eirin a partir do segundo semestre de 2025, liberando cerca de 27,6 milhões de barris de petróleo equivalente em reservas recuperáveis, disse o Ministério do Petróleo e Energia da Noruega em comunicado na sexta-feira. O projeto está estimado em cerca de 4 bilhões de coroas (US$ 370 milhões).

O plano de desenvolvimento, o primeiro a ser apresentado este ano, surge na sequência de uma onda de candidaturas no final de 2022 que beneficiaram de um pacote fiscal da era pandémica para ajudar a evitar um abrandamento na indústria mais importante da Noruega. O novo campo de Eirin, que será ligado à plataforma Gina Krog, é outro exemplo de empresas petrolíferas na Noruega que se concentram em activos próximos das infra-estruturas existentes.

“Este é um importante projeto de fase final que nos permite usar os recursos disponíveis na plataforma continental norueguesa de uma boa maneira”, disse o ministro do Petróleo e Energia, Terje Aasland, na sexta- feira . A situação energética na Europa é “mais estável e segura” do que no ano passado, disse ele, “mas isso também acontece porque continuamos a fornecer fornecimentos previsíveis ao mercado”.

A produção de Gina Krog ajudou a aumentar o volume de gás natural que a Noruega conseguiu exportar para a Europa continental após a invasão russa da Ucrânia. Anteriormente, ele havia sido injetado de volta no poço para aumentar a recuperação de petróleo. O aumento da procura pelo gás do país também aumentou os riscos para projectos de extensão da vida no campo, como Eirin.

“Está se tornando ainda mais importante compensar o declínio nos campos existentes, e é por isso que nos concentramos tanto na exploração de campos próximos”, disse Camilla Salthe, vice-presidente sénior da Equinor para extensão da vida de campo, na sexta-feira, acrescentando que haverá outras descobertas na área daqui para frente.

A plataforma Gina Krog terá capacidade extra a partir de 2025, com gás natural a ser enviado de lá para Sleipner A para processamento adicional, disse o ministério. O novo campo estenderá a produção em Gina Krog em sete anos, até 2036.

A Equinor controla 78,2% do projeto, com a Foreign Petroleum Exploration Co. do Kuwait detendo os 21,8% restantes.