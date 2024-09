Entrou em vigor o primeiro acordo de facilitação do investimento sustentável, celebrado entre a UE e Angola

O acordo de facilitação do investimento sustentável (AFIS) entre a UE e Angola entrou em vigor na segunda-feira. Trata-se do primeiro acordo de facilitação do investimento celebrado pela UE. Visa estimular os investimentos estrangeiros necessários para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. O AFIS criará um ambiente empresarial mais transparente, eficaz e previsível para os investidores em Angola e incentivará as empresas da UE a realizar investimentos sustentáveis neste país.

O AFIS visa melhorar o ambiente empresarial através de medidas de facilitação do investimento, por exemplo, aumentando a transparência da regulamentação em matéria de investimento, promovendo a utilização dos serviços de administração pública em linha para as autorizações, e reforçando a participação das partes interessadas. A facilitação do investimento beneficia tanto os investidores estrangeiros como os investidores locais, sobretudo as pequenas e médias empresas.

O acordo defende igualmente os compromissos ambientais e climáticos e vela pelo respeito dos direitos laborais, ao garantir que a facilitação dos investimentos está em consonância com os objetivos de sustentabilidade.

A melhoria do contexto empresarial permitirá desbloquear o investimento em setores com potencial inexplorado, como, por exemplo, a energia verde, as cadeias de valor agroalimentares, a inovação digital, as pescas, a logística e as matérias-primas críticas. O acordo contribuirá, assim, para os esforços envidados por Angola no sentido de diversificar a sua economia para além dos combustíveis fósseis.

O Vice Presidente Executivo da Comissão Europeia responsável pelo comercio, Valdis Dombrovskis, declarou:

“Congratulo-me com a entrada em vigor deste acordo inovador e inédito com Angola. O acordo de facilitação do investimento sustentável criará um ambiente de investimento moderno e mais sustentável em Angola, e promoverá o crescimento económico de ambos os parceiros. Contribuirá para diversificar a economia angolana e apoiará práticas de investimento responsáveis, reforçando, assim, a parceria entre a União Europeia e Angola”.

O AFIS enquadra-se na ambição da UE de aprofundar as suas relações com África. Complementa os objetivos do pacote de investimentos Global Gateway África-UE, através do qual a UE apoiará os países africanos por meio de investimentos no valor de 150 mil milhões de Euros. Com base neste resultado positivo, a Comissão está atualmente a estudar a possibilidade de negociar AFIS com outros países parceiros interessados de África.

Próximas etapas

As duas partes irão agora trabalhar em conjunto para aplicar o acordo. A UE prestará a Angola assistência técnica específica para a promoção do comércio e do investimento.

Um comité de facilitação do investimento, composto por representantes da UE e de Angola, fiscalizará a aplicação do acordo e procurará formas de reforçar ainda mais as relações de investimento entre a UE e Angola.

Contexto

Angola é o 5.º destino dos investimentos da UE no continente africano. Representa 8 % dos investimentos direitos estrangeiros da UE em África, que ascenderam a 21,7 mil milhões de Euros em 2022. Nesse mesmo ano, os investimentos de Angola na UE ascenderam a 2,9 mil milhões de Euros. A UE é o principal parceiro comercial e de investimento de Angola.