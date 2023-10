ENI vai investir na produção de matéria-prima para biocombustíveis em Africa, incluindo Angola e Moçambique

O plano da Eni SpA, empresa de energia italiana, de criar fábricas para obter aproximadamente 700.000 toneladas de matéria-prima de biocombustíveis de África até 2026 custará até 700 milhões de euros (735 milhões de dólares), de acordo com um alto funcionário da empresa.

O plano já recebeu a sua primeira carga de óleo vegetal do Makueni Agri Hub, de 15.000 toneladas por ano, no Quénia. Irá agora expandir-se por todo o continente com um projecto adicional em Mombaça, no Quénia, bem como fábricas na República do Congo, Angola, Moçambique e Costa do Marfim.

“Esta matéria-prima agrícola é uma das alavancas” para a Eni atingir a sua meta de zero emissões líquidas até 2050, disse Guido Brusco , diretor operacional de recursos naturais da empresa, numa entrevista, acrescentando que é também um passo para garantir o abastecimento das refinarias de biocombustíveis na Itália.

Tal como muitas empresas petrolíferas, a Eni está a tentar diversificar o seu conjunto de produtos à medida que cresce a pressão para reduzir as emissões de combustíveis fósseis que estão a impulsionar o aquecimento global. O seu programa, baseado na crença de que os biocombustíveis são uma forma de descarbonizar o transporte de longa distância, está ligado a um esforço em toda a África para utilizar os abundantes recursos naturais do continente para beneficiar da transição verde global.

Espera-se que África forneça um quarto das necessidades de matérias-primas da Eni, que estima em cerca de 3 milhões de toneladas até 2025. Existem planos para expandir ainda mais a produção anual de matérias-primas, muitas das quais provenientes de plantas de mamona, em África, para mais de 1 milhão de toneladas até 2030, altura em que a capacidade de refinação da Eni será superior a 5 milhões de toneladas por ano. Outras expansões estão planeadas além disso e fábricas também poderão ser instaladas no Cazaquistão.

Além da sua fábrica inicial, a Eni está perto de concluir uma fábrica de óleo vegetal de 55.000 toneladas por ano em Mombaça.

Até 2026 espera ter capacidade de pelo menos 200.000 toneladas cada no Quénia e na República do Congo, 100.000 toneladas cada em Moçambique e Angola e 50.000 toneladas na Costa do Marfim.

O programa beneficiará mais de 700.000 pequenos agricultores e as culturas para fornecer a matéria-prima cobrirão 1,2 milhões de hectares (2,97 milhões) de acres de terras degradadas e marginais, disse Eni.

Inicialmente, grande parte da matéria-prima de que a Eni necessita virá da Itália e dos EUA, mas, em última análise, espera-se que uma parcela maior venha de África e de partes da Ásia, disse Brusco. O plano é obter 30% a 35% das necessidades da empresa dos centros agrícolas que controla e o restante de outros produtores ou fontes, como óleo de cozinha usado.

Economias Diversificadas

Atualmente, a matéria-prima será convertida em biocombustível em refinarias convertidas a partir de petróleo bruto em Veneza, em 2014, e na Sicília, em 2019, com aplicações que incluem diesel renovável e combustível de aviação. A empresa começou a adquirir produtos da África em 2021.

Os planos foram bem recebidos nos países africanos porque “estão muito bem alinhados com a sua estratégia de diversificação da economia e também de criação de emprego”, disse Brusco. “Esta é uma actividade bastante intensiva em mão-de-obra e proporcionaria empregos e segurança de receitas aos agricultores porque a ENI assumiria compromissos de longo prazo com eles.

A utilização de biocombustíveis para os transportes em África poderia ser uma tecnologia de ligação à medida que o continente passa da utilização de combustíveis fósseis para o transporte eléctrico, disse Brusco. Actualmente, a rede em grande parte do continente está demasiado pouco desenvolvida para suportar a utilização generalizada de veículos eléctricos.

“A longo prazo o veículo eléctrico, nomeadamente no transporte ligeiro, pode ser a solução final. Para os camiões pesados esta é a melhor solução em termos de pegada ambiental e do ponto de vista económico”, afirmou sobre a utilização de biocombustíveis.