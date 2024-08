Empréstimos da China a África aumentam pela primeira vez em sete anos, enquanto Angola ocupa o primeiro lugar no período 2000-2023

Credores chineses aprovaram empréstimos no valor de 4,61 mil milhões de dólares para a África em 2023, marcando o primeiro aumento anual desde 2016, de acordo com novos dados do Centro de Política de Desenvolvimento Global da Universidade de Boston.

A África garantiu mais de 10 mil milhões em empréstimos por ano da China entre 2012 e 2018, graças à Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI) do presidente Xi Jinping, mas os empréstimos caíram vertiginosamente desde o início da pandemia de COVID-19 em 2020.

O número do ano passado, um aumento de mais de três vezes em relação a 2022, mostra que a China está interessada em reduzir os riscos associados a economias altamente endividadas, concluiu o estudo do Centro de Política de Desenvolvimento Global da Universidade de Boston.

“Pequim parece estar à procura de um nível de equilíbrio mais sustentável de empréstimos e experimentando uma (nova) estratégia”, disse o centro universitário, que administra o projeto Banco de Dados de Empréstimos Chineses para a África.

Os novos dados surgem no momento em que Pequim se prepara para receber líderes africanos na próxima semana para o Fórum de Cooperação África-China (FOCAC), que acontece a cada três anos.

O estudo revelou que houve 13 acordos de empréstimos no ano passado envolvendo oito países africanos e dois credores multilaterais africanos, entre eles Angola, Egito e Nigéria.

Os maiores itens do ano passado incluem um empréstimo de quase 1 mil milhões do Banco de Desenvolvimento da China para a Nigéria para a Ferrovia Kaduna-Kano , uma linha de crédito de tamanho semelhante do credor para o banco central do Egito, e um empréstimo de 249 milhões de dólares a Angola.

A China ascendeu à posição de maior credor bilateral de muitas nações africanas, sendo Angola, de longe, o país que mais beneficiou dos empréstimos chineses.

O estudo da Universidade de Boston revelou que a China emprestou ao continente um total de 182,28 mil milhões de dólares entre 2000 e 2023, com a maior parte dos recursos destinados aos setores de energia, transporte e TIC da África. A tabela abaixo mostra os 15 principais beneficiários dos empréstimos chineses, destacando a importância de Angola, que ocupa o primeiro lugar. Angola recebeu 25,9 mil milhões de dólares, ou 14,3%, enquanto a África do Sul, que ocupa o segundo lugar da lista, recebeu apenas 4,5 mil milhões, ou 2,5%.

A África teve destaque nos anos iniciais da BRI, enquanto a China buscava recriar a antiga Rota da Seda e estender a sua influência geopolítica e económica por meio de um impulso global de desenvolvimento de infraestruturas.

A China, no entanto, começou a fechar a torneira de dinheiro em 2018, uma mudança que foi acelerada pela pandemia, deixando uma série de projetos incompletos na região, incluindo uma ferrovia moderna destinada a ligar o Quénia aos seus vizinhos.

A redução nos empréstimos foi causada pelas próprias pressões domésticas da China e pelos crescentes encargos da dívida entre as economias africanas. A Zâmbia, Gana e Etiópia entraram em revisões prolongadas de dívida desde 2021.

Mais da metade dos empréstimos comprometidos no ano passado, ou 2,59 mil milhões, foram para credores regionais e nacionais, reforçando a nova estratégia de Pequim, segundo o estudo da Universidade de Boston.

“O foco dos credores chineses em instituições financeiras africanas provavelmente representa uma estratégia de mitigação de risco que evita a exposição aos desafios da dívida dos países africanos”, afirmou o estudo.

Quase um décimo dos empréstimos de 2023 foram para três projetos de energia solar e hidrelétrica, segundo o estudo, ilustrando o desejo da China de passar a financiar energia renovável.

Ainda assim, as tendências discerníveis nos números de 2023 não oferecem uma direcção clara para a estratégia económica da China em relação ao continente. A reunião do FOCAC da próxima semana deverá permitir uma melhor compreensão da posição da China face ao continente africano, numa altura em que as tensões geopolíticas e geoeconómicas da China com os Estados Unidos e a UE estão a acelerar.

Por: José Correia Nunes

Director Executivo Portal de Angola