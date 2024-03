Empresas petrolíferas nos Estados Unidos estão a perfurar em busca de energia geotérmica

As empresas petrolíferas e de gás nos Estados Unidos estão a acelerar os investimentos em energia geotérmica, apostando que as tecnologias que alimentaram a revolução do petróleo de xisto podem transformar a indústria emergente num grande produtor de energia limpa.

A Chevron , a BP e a Devon Energy fazem parte de um grupo de empresas de combustíveis fósseis que investem centenas de milhões de dólares em startups e projetos geotérmicos modernos . Muitas destas empresas utilizam a mesma tecnologia utilizada pelos frackers, mas em vez de procurarem petróleo e gás, procuram calor subterrâneo.

A nova indústria geotérmica é o resultado de uma surpreendente confluência de interesses entre as indústrias do petróleo e do gás, da tecnologia e da energia verde. O calor que os perfuradores encontram no subsolo pode ser usado para gerar um fornecimento constante e 24 horas por dia de eletricidade isenta de carbono, que é cobiçada pelas empresas tecnológicas para os seus centros de dados que consomem muita energia .

Encontrar bolsas de calor subterrâneo é relativamente fácil em locais com muita atividade geotérmica, incluindo partes dos EUA, Indonésia e Nova Zelândia. Quando o calor está mais profundo na terra, é mais difícil e mais caro encontrá-lo. Essas restrições mantiveram a participação do sector na produção de eletricidade nos EUA em menos de 1%.

Espera-se que os avanços tecnológicos na perfuração de poços, na modelação e na tecnologia de sensores mudem isso : O Departamento de Energia estima que a energia geotérmica poderá abastecer o equivalente a mais de 65 milhões de lares nos EUA até 2050.

O novo financiamento para uma startup chamada Fervo Energy segue os resultados da perfuração que mostram custos decrescentes no setor.

A indústria começou a mudar há cerca de cinco anos, quando empresas como a Google lançaram esforços para gerir as suas operações com energia renovável 24 horas por dia, 7 dias por semana , e descobriram que a energia eólica e solar, que não conseguem fornecer energia ininterrupta, não conseguiriam chegar lá por si próprias.

A energia geotérmica é normalmente usada para aquecimento e resfriamento. Em vez de calor, este processo depende da temperatura subterrânea constante, a uma curta distância abaixo da superfície. Isso reduz a quantidade de aquecimento e resfriamento necessários em dias quentes e frios.

A Fervo, ao utilizar perfuração horizontal e bombear água subterrânea através de fraturas na rocha num processo semelhante ao fracking, descobriu que muitas outras partes do mundo poderiam gerar economicamente eletricidade a partir da energia geotérmica.

Depois que a água é aquecida no subsolo, ela retorna à superfície, onde transfere o calor para outro líquido com ponto de ebulição mais baixo. Isso gera vapor, que gira turbinas para gerar eletricidade. A energia geotérmica é atualmente muito mais cara do que a energia eólica, solar e a gás natural, pressionando a indústria para reduzir custos.

Antigos poços de petróleo e gás poderiam ser adaptados para produzir energia geotérmica, enquanto os poços existentes podem extrair energia geotérmica juntamente com combustíveis fósseis, ajudando potencialmente a acelerar o crescimento da indústria.

As empresas petrolíferas compreendem a geologia subterrânea, têm experiência na construção de projectos de infra-estruturas e têm dinheiro disponível para implementar. É por isso que a Chevron está a juntar-se a outras empresas e a prosseguir projectos-piloto geotérmicos no Japão, na Indonésia e nos EUA.

A Google está procurando mais locais potenciais para energia geotérmica, disse Maud Texier, diretora global de energia limpa e desenvolvimento de descarbonização da empresa. As empresas estão dispostas a pagar mais pela energia geotérmica porque pode ser uma proteção contra a energia eólica e solar, disse ela. “Os compradores corporativos têm um papel fundamental a desempenhar”, disse Texier.

Apoio adicional virá de Washington. O Departamento de Energia concedeu recentemente 60 milhões de dólares a um trio de projetos de empresas como a Chevron e a Fervo, com um impulso adicional proveniente de créditos fiscais que faziam parte da lei climática de 2022 .