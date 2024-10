Empresas nigerianas reduzem dívida em dólares enquanto Naira continua a cair face ao dólar

A naira da Nigéria atingiu um novo mínimo em relação ao dólar, à medida que as empresas do país da África Ocidental procuravam reduzir a sua exposição à moeda dos EUA, entre expectativas de que a moeda nacional continuaria a perder terreno face ao dólar.

A naira caiu mais de 8% na semana passada, para 1.699 por dólar, de acordo com dados do FMDQ compilados pela Bloomberg, uma vez que a oferta de dólares no mercado nigeriano caiu quase para metade, para 176 milhões de dólares.

O banco de investimento com sede em Lagos, Afrinvest West Africa, prevê que o naira possa cair ainda mais para 1.700-1.800 nairas por dólar antes do final do ano.

Esta perspectiva sombria está a levar as empresas com dívida em dólares a reduzi-la, se puderem, apesar dos custos de empréstimos em naira muito mais elevados, frustrando o objectivo do Presidente Bola Tinubu quando relaxou os controlos cambiais no ano passado para atrair mais capital estrangeiro para a Nigéria.

A Nigerian Breweries, uma unidade da Heineken NV, anunciou planos para pagar a dívida externa de 197 milhões de dólares.

Poucos dias depois, o Ecobank Nigéria disse que iria converter até 200 milhões de dólares em empréstimos em dólares em naira para reduzir o risco cambial. A unidade do Ecobank Transnational Inc, com sede no Togo, também reportou um declínio de 77% no lucro antes de impostos, que atribuiu à depreciação do naira.

Em Julho, a unidade do Grupo MTN na Nigéria, o maior operador móvel do país, disse que tinha reduzido as obrigações de cartas de crédito para 100 milhões de dólares, contra 417 milhões de dólares em Dezembro.

Os problemas de Naira já levaram multinacionais, incluindo a Unilever Plc, a Procter & Gamble Co., a GSK Plc, a Sanofi SA e a Diageo Plc, a anunciar nos últimos meses que estão a reduzir a sua exposição na Nigéria ou a sair completamente, vendendo a empresas locais.