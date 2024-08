Emirados Árabes Unidos suspendem 32 refinarias de ouro em repressão à lavagem de dinheiro

Os Emirados Árabes Unidos suspenderam temporariamente as atividades em 32 refinarias de ouro como parte de um esforço para coibir a lavagem de dinheiro.

O governo está “intensificar campanhas de inspeção” em plantas enquanto reprime crimes financeiros, de acordo com uma declaração do Ministério da Economia. As instalações fechadas — que representam cerca de 5% do setor de ouro dos Emirados Árabes Unidos — serão interrompidas até 24 de outubro.

As autoridades determinaram que as usinas cometeram um total de 256 violações, incluindo não tomar as medidas necessárias para identificar riscos e não examinar bancos de dados de clientes e transações em relação a nomes em listas de vigilância de terrorismo.

Os Emirados Árabes Unidos estão a limpar seu setor de ouro como parte de um esforço mais amplo para reabilitar sua reputação financeira, após preocupações de que estavam a fazer vista grossa à lavagem de dinheiro e ao contrabando de ouro.

Um relatório da organização de desenvolvimento Swissaid em maio estimou que dois terços do ouro importado para os Emirados Árabes Unidos da África em 2022 foi contrabandeado, com grande parte dele sendo então reexportado para outros países. A Suíça, o centro mundial de refino de ouro, já havia expressado preocupação sobre o envio de barras ilícitas dos Emirados Árabes Unidos.

O contrabando de ouro é uma prática antiga, mas tornou-se ainda mais lucrativa à medida que o preço do ouro em barras atingiu recordes altos neste ano. Os preços atingiram o pico de US$ 2.483,73 a onça em meados de julho, apoiados pela compra do banco central, aumento da demanda na China, tensões geopolíticas e expectativas de flexibilização monetária dos EUA.

Por Jacob Reid com Eddie Spence e Salma El Wardany