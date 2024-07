Emirados Árabes Unidos querem criar um “Silicon Valley” para a inovação e financiamento climático

O fundo Alterra de US$ 30 bilhões lançado pelos Emirados Árabes Unidos com o objetivo declarado de canalizar bilhões de dólares para o financiamento climático está a preparar a sua próxima rodada de investimentos.

O Alterra, que fechou acordos no valor de US$ 6,5 bilhões com a BlackRock Inc. , TPG Inc. e Brookfield Asset Management Ltd. no final do ano passado, agora está “planeando ativamente a próxima fase de alocações”, disse o CEO Majid Al Suwaidi em uma entrevista.

“O nosso objetivo é criar um centro para financiamento climático nos Emirados Árabes Unidos que espelhe o espírito do Silicon Valley dos Estados Unidos, onde a inovação e o investimento em soluções climáticas podem prosperar”, disse Al Suwaidi. “Por meio de parcerias estratégicas, o nosso objetivo é ajudar a preencher a lacuna de financiamento climático e demonstrar que investimentos rentáveis e positivos para o clima são possíveis tanto em mercados avançados quanto emergentes.”

Embora o Alterra seja essencialmente um fundo de fundos, há planos ao longo do tempo para fazer investimentos diretos e coinvestimentos, disse Al Suwaidi. A criação do fundo foi fundamental para atrair um crescente ecossistema de financiamento climático em Abu Dhabi, que inclui fundos de investimento, fundações e think tanks, disse ele.

O veículo de investimento com sede em Abu Dhabi opera como um fundo de fundos, alocando fundos para gestores de dinheiro cujos investimentos apoiam a transição para energia verde. Introduzido no ano passado na Cimeira climática COP28 em Dubai, o Alterra também foi projetado para torná-lo mais atraente para o financiamento privado adicionar o seu próprio capital, por meio do uso das chamadas estruturas de redução de risco. Os Emirados Árabes Unidos dizem que o modelo tem o potencial de mobilizar US$ 250 bilhões em financiamento climático até 2030, grande parte do qual será canalizado para países em desenvolvimento.

A decisão de entregar o papel de anfitrião da COP aos Emirados Árabes Unidos foi recebida no ano passado com considerável ceticismo por ambientalistas. No entanto, a Cimeira conseguiu atrair muitos dos titãs das finanças privadas, com o CEO da BlackRock, Larry Fink, liderando um grupo de pesos pesados de Wall Street que abrangeu a indústria de fundos de hedge, private equity e muitos dos maiores bancos do mundo.

O bilionário dos fundos de hedge Ray Dalio chamou o Alterra de um “modelo maravilhoso” para outros copiarem.

O Alterra já concordou em reter uma parcela menor de alguns lucros gerados pelo empreendimento, como um adoçante para atrair mais financiamento privado. A configuração tem como objetivo canalizar dinheiro de investidores institucionais para mercados onde o risco percebido normalmente os levaria a exigir retornos mais altos, frequentemente além dos níveis que os tomadores de empréstimo nesses mercados podem pagar.

Garantir um fluxo adequado de capital para países em desenvolvimento, onde o afastamento dos combustíveis fósseis é frequentemente complicado por questões de desigualdade económica, é essencial para limitar o aquecimento global a 1,5 °C. Por esse motivo, como levar financiamento climático para o Sul Global foi mais uma vez um tema central na Conferência das Partes do ano passado em Dubai. Ele permanecerá no topo da agenda para a COP29 deste ano no Azerbaijão.

Al Suwaidi , um ex-negociador climático dos Emirados Árabes Unidos que também atuou como diretor geral da COP28, disse que há “uma necessidade clara e uma oportunidade para investimento climático” em economias emergentes. No entanto, “desafios bem conhecidos e complexos inibiram o fluxo de financiamento”. Isso inclui “riscos reais e percebidos” relacionados à instabilidade política, flutuações cambiais e sistemas financeiros fracos, disse ele.

Apesar de tais obstáculos, há um debate ativo sobre “como tornar a arquitetura financeira internacional adequada ao propósito para garantir uma transição climática gerenciada e justa para todos”, disse Al Suwaidi. O Alterra faz parte dessa discussão e pretende ser “o fundo de investimento climático número um globalmente”, disse ele.

O veículo de investimento é estruturado em duas partes. A primeira — Alterra Acceleration — tem US$ 25 bilhões para implantar e funciona como um investidor âncora ou co-investidor em estratégias climáticas. A segunda — Alterra Transformation — representa os US$ 5 bilhões restantes e visa incentivar fluxos de investimento para o Sul Global.

Para estimular maior financiamento para economias emergentes e reduzir o risco para investidores institucionais, os Emirados Árabes Unidos concordaram em reter uma parcela menor dos lucros gerados pela estratégia de Transformação do Alterra. Em alguns casos, investidores externos podem receber até 5 pontos percentuais de retornos adicionais como resultado do acordo dos Emirados Árabes Unidos para limitar seus retornos, disse uma pessoa familiarizada com os termos do acordo em dezembro.